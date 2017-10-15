Hande Soral ve İsmail Demirci evlendi... Düğün görüntüleri ortaya çıktı

Yeni sezonda İsimsizler dizisinin kadrosuna dahil olan Hande Soral ile meslektaşı İsmail Demirc i2,5 yıl önce başlayan birlikteliklerini dün akşam resmiyet kazandırdı. İkilinin düğün törenine sanat dünyasından da pek çok isim katıldı. Hande Soral'ı yalnız bırakmayanlar arasında kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral da vardı. Soral kardeşlerin pistte coştuğu anlar geceye damga vurdu.
Geceye; Ekin Türkmen, Serken Keskin, Tugay Mercan, Mert Öcal, Çağatay Tosun, Yönetmen Erol Özlevi, Kaan Yıldırım, Ezgi Eyüboğlu, Barış Kılıç ve eşi, Metin Akdülger, Görkem Sevindik, Burak Sevinç, Selen Uçer, Çağdaş Onur Öztürk, Arif Pişkin, Mehtap Bayrı gibi ünlü isimler de katıldı.
HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 1,60 boyundaki güzel oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak televizyon izleyicisi ile tanıştı. 2008-2011 yılları arasında Küçük Kadınlar adlı dizi ile seyircinin hafızasına kazındı. Gecekondu adlı bir televizyon programı yaptı. Bir Günah Gibi, Alev Alev, Fatih, Çalıkuşu dizilerinde rol aldı. Televizyonda pek çok dizi projesinde yer alan güzel oyuncu, ilk filmi “Birleşen Gönüller” ile sinemaseverlerle buluştu.
İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?
İsmail Demirci (d.13 Kasım 1984,Ankara) sinema ve televizyon oyuncusudur. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır.
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