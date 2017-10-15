İlk kez konuşan Murat Başoğlu'nun eski eşi Hande Bermek: Fotoğraflara inanmıyorum

İşte Hande Bermek'in yaptığı açıklamalardan satır başları...
Bu hayatımın en zor sınav ve deneyimi. Deneyimlerle olgunlaşıyoruz. Çok zor bir süreç ama unutmayın ki; ızdıraplar insanı büyütür. Burcu ile Murat arasında romantik bir ilişki yok. Aralarında bir şey yok!!! Ama algı şu: ‘Burcu ile Murat uzun süredir beraber ve bu olay da teknedeki fotoğraflarla gün yüzüne çıktı. Ben de bu yüzden boşandım’. Gerçek böyle değil. O fotoğrafların sadece bir karesi Burcu ile Murat’a ait. Diğerlerinin onlara ait olup olmadığı belli değil. Murat ile Burcu’nun cinsel ya da duygusal bir birlikteliği yok. Amca-yeğen ilişkisi bu. ‘Kararı yargı verecek’ diyor ve susuyorum… Burcu ile aramız her zaman çok iyiydi.
Olayı ilk öğrendiğimde ‘Sevgiyle kucaklıyorum’ dedim. Herkes buna çok takıldı. Bakın, ben hayatta her şeyin bir deneyim olduğuna inanıyorum. Her şey insanlar için, herkes her şeyi yaşayabilir. Murat’a güveniyorum, insanlar hata da yapabilir.
'FOTOĞRAFLARA İNANMIYORUM'
Ben hâlâ fotoğraflara inanmıyorum. Ayrıca unutmayın ben boşandım. Karı-koca ilişkime nokta koydum. Murat daha önce beni başka biriyle aldattı. Bu boşanmanın temelinde de böyle bir şey yatıyor. İnsan hata yapabilir ama bu hatanın tekrarı başka bir şeydir. Bugün de Murat’ı kişilik, kimlik, karakter, erkek, insan olarak çok seviyorum ve de saygı duyuyorum. Herkes seçimlerinde özgürdür. Murat beni değil, kendini aldattı. Bunun sonucuna katlanacak. Yuvası yıkıldı işte. Her şerde bir hayır vardır.
'MURAT OLAY SONRASI ÇOK DEĞİŞTİ'
Bu olaylardan sonra Murat çok değişti, çok olgunlaştı. Yaşamla ilgili, çevresiyle ilgili, kendisiyle ilgili, bütün yaşama bakış açısı kökten değişti. Çok farklı bir alana geçti. Her şerde bir hayır vardır. Artık yakamızdan düşsünler. Oğlumuz var. Toparlanmamız lazım. Bırakın, ne olduysa bunun kararını yargı versin.
Murat beni seviyor, ben de onu seviyorum. Ama insan olarak. Karı-koca ilişkisi bitti. Ben Murat’ı sevdim, seviyorum ve de seveceğim. Hem de her zaman seveceğim. O da benim için aynı şeyleri hissediyor.
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