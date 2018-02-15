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Halkbank Genel Müdürü Arslan'dan 'Yıldız Holding' yorumu

REUTERS
15.02.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredisini yeniden yapılandırmak için bankalarla müzakere eden Yıldız Holding'in kredisinin yönetilebilir olduğunu ve krediyle ilgili bir sorun olmadığını söyledi.

YÖNETİLEBİLECEK BİR İŞ 

Arslan açıklamayı, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 100 milyon TL nominal değerli kira sertifikası ihracı için Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninde gazetecilerin sorusu üzerine yaptı.

Konuyla ilgili şirketin açıklamalarının dikkate alınmasında fayda olduğunu belirten Arslan, sözkonusu kredinin yönetilebilecek bir iş olduğunu ve endişe edecek bir durumun olmadığını kaydetti.

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Kredi yapılandırması görüşmelerinin devam edip etmediği ile ilgili olarak da Arslan "Görüşmeler devam ediyor. Detayları arkadaşlar çalışıyor, bir konsensüs sağlandığında zannediyorum şirket tarafından bir açıklama yapılır" diye konuştu.

Yıldız Holding'in halka açık iştiraklerinden KAP'a yapılan açıklamalarda, kredi yapılandırılması konusunda bir yerel banka liderliğinde çalışmalara devam edildiği belirtilerek, geçen hafta içerisinde Yıldız Holding'in bahsi geçen kısa vadeli kredilerden 1 milyar dolar tutarındaki bir kısmını, uzun vadeli bir kredi şekline getirilmesi sürecini başarıyla tamamladığı ifade edilmişti.

ÇALIŞMA UZUN SÜRMEZ

Arslan, bankanın inceleme için anlaştığı ABD'li hukuk firmasının sağlıklı bir iletişimle çalışmalarını sürdürdüğünü, çalışmanın uzun sürmeyeceğini söyledi.

Halkbank yetkilisi Hakan Atilla bu yılın başında, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını deldiği şüphesiyle yargılandığı davada kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulundu.

Davanın sonucu, Halkbank davaya taraf olmasa da, ABD'nin ekonomik yaptırımlarını delen bankalara daha önce kesilen para cezaları Halkbank'ın da böyle bir ceza alabileceği endişelerini yarattı.

Halkbank geçen ay ABD'li bir hukuk firması ile anlaşarak ABD'li kurumlarla iletişime geçtiğini, ayrıca uluslararası bir inceleme firmasını bankada araştırma ve inceleme yapmak için davet ettiğini belirtmişti.

 

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