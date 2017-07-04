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Güneş yanığı cilt kanseri sebebi

Hürriyet Haber
04 Temmuz 2017 - 17:02Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 15:22

Güneş ışınlarından korunmanın cilt sağlığı açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Emine Özge Ayabakan, güneş yanıklarının cilt kanserine davetiye çıkardığını söyledi, yanık tedavisine müdahale konusunda bilgiler verdi.

Korunmasız maruz kalınan yaz güneşi cildin kırışmasına, yaşlanmadan kansere, cilt kuruluğuna, alerjik hastalıklara hatta sivilcelere davetiye çıkarır. Özellikle açık tenli kişiler,  çok sayıda güneş yanığı geçirenler, çocukluk çağından itibaren sık ve yoğun güneşe maruz kalanlar risk altındadır. Erken yaşta görülen fazla güneş, ileriki yıllarda cilt yaşlanmasını, ciltte oluşacak tümörleri artırır.

DERİN OLMAYAN YANIKLARIN EVDE TEDAVİSİ

Uzun süreli güneş ışığına maruz kalındığında, kızarıklıkla birlikte acı hissi ve su toplaması meydana gelmesi ciltte yanık oluştuğunun, cilt hücrelerinin zarar görerek alarm verdiğinin işaretidir. Güneş yanığı olduğunda su kaybı artmıştır. Bu nedenle daha çok su içilmelidir. Su kabarcıklarının hafifçe suyu alınabilir ancak kesinlikle soyulmamalıdır. Derin olmayan yanıklarda E vitamini içeren kremler, aloevera jel ve bebek pişik kremleri beraber kullanıldıklarında güneş yanıklarının çabuk iyileşmesini sağlar, yatıştırıcı olarak kullanılabilir.

ŞİDDETLİ YANIKLAR VE KAŞINTI VARSA…

Güneş yanıkları melanom dediğimiz deri kanserlerinin gelişiminde en önemli risk faktörüdür. Kaşıntı varlığında ve şiddetli, yaygın güneş yanığı durumunda en doğrusu bir dermatologa başvurmaktır. Tedavide ıslak pansumanlar, yanık şiddetine göre krem şeklinde özel tedaviler ve bazı ağız yoluyla uygulanan ilaçlar kullanılır.

GÜNEŞ YANIKLARINA MARUZ KALMAKTANSA ÖNLEMİNİZİ ALIN

Yüksek faktörlü güneş kremleri ve güneş engelleyiciler güneş yanıklarına karşı koruma sağlar. Güneş yanıklarına maruz kalıp bunları tedavi etmektense önlem almak çok daha önemlidir. Güneşe çıkmak zorunda kalındığında geniş kenarlı şapka, bol ve pamuklu kumaştan yapılmış hafif giysiler seçilmeli, mutlaka UV korumalı güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

CİLDİNİZE UYGUN ÜRÜN SEÇİN

Cildiniz için en uygun güneş koruyucuyu dermatologa danışarak seçmenizde yarar var. Özellikle yüz için özen göstermeniz gerekir. Kendi kendinize, çeşitli yerlerden sipariş etmek ya da rastgele ürün seçmek alerji ve cilt lekelerine sebep olabilir.

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Etiketler: güneş yanıkları , güneş yanıklarına yapılması gerekenler , cilt kanseri
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