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Güneş tutulmasının maliyeti 694 milyon dolar

Hürriyet Haber
22 Ağustos 2017 - 10:14Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 10:14

Bir araştırmaya göre, çalışanların tutulmayı izlemek için mesailerine ara vermesi nedeniyle, Güneş tutulması ABD ekonomisinde 694 milyon dolarlık üretim kaybına neden oldu.

Merakla beklenen Güneş tutulması olayı ABD'de dün tam olarak gözlemlendi. Yalnızca Kuzey Amerika'da gözlemlenebilen tam Güneş tutulması "ABD'den izlenebilen en büyük güneş tutulması" olarak nitelendirildi ve ülkede olduğu gibi dünyada da büyük ilgi uyandırdı.

Dünya'nın haberine göre ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Güneş tutulması, ülkede 14 eyalette net şekilde izlenebildi. Tam Güneş tutulması, Türkiye'de ise 20 Nisan 2060'da gerçekleşecek.

ABD genelinde yarattığı turistik hareketliliğin yanında, bir araştırmaya göre Güneş tutulması ülke ekonomisinde 694 milyon dolarlık üretim kaybına neden oldu. İş saatlerinde gerçekleşen tutulmayı izlemek için çalışanlar mesaisine en az 20 dakika ara verdi. Tam tutulma alanı içinde 15 milyon kişinin yaşadığı ABD'de bu doğa olayını 200 milyondan fazla kişi izledi. Oluşan maddi kaybı turizmden gelen gelirlerin dengelediği belirtiliyor.

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