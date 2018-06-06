Son dakika: Ümit Kayıhan 64 yaşında hayatını kaybetti
Teknik Direktör Ümit Kayıhan 64 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce zatürre ön teşhisiyle Urla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ümit Kayıhan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Bir süre önce zatürre ön teşhisiyle Urla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ümit Kayıhan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
28 Şubat 1954 doğumlu Ümit Kayıhan, teknik direktörlük kariyerinde Altay, Karşıyaka, Denizlispor, Antalyaspor, Adanaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Bursaspor, Malatyaspor, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştırdı. Kayıhan, en son 2013-2014 sezonunda Altay'da görev yapmıştı.
Teknik direktörlük kariyerinde 2000-2001 sezonunda Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Ümit Kayıhan, futbolculuk döneminde de Göztepe, Balıkesirspor, Altay, Eskişehirspor, Altınordu ve Kuşadasıspor gibi takımların formasını giymişti.
ÜMİT KAYIHAN KİMDİR?
28 Şubat 1954 doğumlu olan Ümit Kayıhan’ın spor kariyeri Göztepe Basketbol takımında başladı. 17 yaşında Göztepe’nin futbol antrenmanına çıkan ve teknik heyetin büyük beğenisini kazanan Kayıhan, bu tarihten sonra sporcu kimliğini futbolcu olarak devam ettirdi. Bir yıl Balıkesirspor’da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay formasını giydi. Kayıhan’ın futbolculuk kariyeri Altay sonrası Eskişehir ardından da Kuşadasıspor formasını giymesiyle sona erdi.
Antrenörlük için İngiltere de kursa katılan Ümit Kayıhan burada FIFA Teknik Direktörlük diploması aldı. Kayıhan ilk antrenörlük deneyimini Karşıyaka ve Göztepe’de yardımcı olarak yaşadı. Sonrasında Göztepe, Altay, Denizlispor, Erzurumspor, Antalyaspor, Göztepe, Diyarbakır, Bursa, Malatya takımlarında görev yaptı.Son olarak 2013 yılında Altay'ı çalıştırdı. Yorumculuk da yapan Kayıhan evli ve iki çocuk babasıydı.
Milli takım kariyeri
Ümit Kayıhan, 2 kez Türkiye amatör milli takımı formasını giymiştir.
Teknik direktörlük kariyeri
Futbola vedasından sonra teknik direktörlük yapmaya karar vermiştir ve bu nedenle futbolculuk kariyerinin ardından İngiltere'de antrenörlük eğitimi almıştır.. Sonra Türkiye'ye geri dönüp antrenörlük olarak çalışmaya başlayan Kayıhan, 2000-01 sezonunda Göztepe'yi 1. Lig Şampiyonu yaparak Süper Lig'e yükselmesini sağlayan isim oldu. Son olarak 2010-11 sezonunda 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör olarak görev almıştır ve takımıyla Orduspor'a karşı oynanan ve 4-0 kaybedilen 1. Lig play-off karşılaşmasından sonra son kez takımın başında bulunmuştur. Sezon bitimine kadar süren sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılmıştır.
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