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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.04.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Ramazanda susamamak için ne yapmalı? İşte, basit öneriler

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Ramazanda susamamak için ne yapmalı? İşte, basit öneriler

Ramazan ayı içerisinde oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, susamamak için ne gibi önlemler alınması gerektiği konusunda bilgi edinmek istiyor. Peki, Ramazan ayında susuzluğu gidermek için ne gibi çözümler değerlendirilebilir? İşte, o konu hakkında bazı öneriler

Ramazan ayında susuzluk çekmek istemeyen vatandaşlar, detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, Ramazan ayında susuzluk çekmek istemeyen vatandaşlar hangi yiyecek ve içeceklere yönelmeli? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

RAMAZANDA SUSUZLUK NASIL GİDERİLİR?

Ramazanda susuzluğa çözüm olarak birçok yöntem yer alıyor. İşte, o yöntemler;

Çay ve kahve içerken dikkat
Ramazan'da orucunuzu açtıktan sonra hemen çay veya kahve tüketmemeye özen gösterin. Yemek yedikten 1 saat sonra çay ve kahve içmeye çalışın. Çay ve kahve gibi kafeini bol içecekler vücudun su dengesini bozduğu için dikkatli tüketilmeli.

Aşırı yemek yemekten kaçının
İftarda veya sahurda çok fazla yemek yemek hem sindirim sisteminizi yorar hem de su ihtiyacınızı artırır.

Sahur ve iftarda yeterli oranda su tüketin
Ramazan ayında yemek yeme düzeni değiştiği için iftar ve sahurda yeterli su almak gerekiyor. Günde en az 8 bardak su içmek gerektiği göz önüne alınırsa sahur ve iftarda bu oranı eşit bir şekilde dağıtmak vücudun susuzluk çekmesini önlemenin yollarından biri.

Tuzlu gıdalar tüketmeyin
Fazla tuzlu gıdalar susama ihtiyacı doğurduğu için bu dönemde kaçınılması gereken besin gruplarının başında geliyor.

Asitli içeceklere paydos
Su ihtiyacını asitli içecekler veya meyve suları ile gidermek daha fazla susuzluk çekmenize neden olabilir. Bunun yerine Ramazan ayı boyunca su ve maden suyuna yönelin.

Sahurda soslu ve yağlı besinlerden uzak durun
Sahurda kızartmış veya yağlı besin grupları yerine peynir, ekmek veya yulaf gibi daha rahat sindirilen tipte yiyecekler tüketmek susuzluğu engelliyor.

Salatalığa yönelin
Salatalık yüksek miktarda su içermesi ile susuzluk hissini önlüyor. Sahurda bir adet salatalık tüketebilirsiniz.

Sahurda tatlı tüketmekten kaçının
Sahurda tatlı ve şeker miktarı yüksek besinler tüketmek susuzluk çekmenin en önemli sebeplerinden biri. Bu nedenle sahur zamanlarında olabildiğince hafif yiyeceklere yönelmekte fayda var.

Bol sulu meyveler tüketebilirsiniz
İftar sonrası ve sahur zamanlarında sulu meyveler yiyebilirsiniz. Karpuz ve kavun sulu meyveler arasında yer alıyor.

Bir seferde su içmek yerine suyu aralıklı olarak tüketin
Orucunuzu açtıktan sonra hemen bir litre su içmek yerine su ihtiyacınızı aralıklı olarak her saat başında bir iki bardak şeklinde ayarlamak susuzluğun önüne geçmede etkili.

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