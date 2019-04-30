Ramazanda dengeli beslenme nasıl olmalıdır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRamazanda dengeli beslenme nasıl olmalıdır?
GeriGündem Ramazanda dengeli beslenme nasıl olmalıdır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
30.04.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Ramazanda dengeli beslenme nasıl olmalıdır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ramazanda dengeli beslenme nasıl olmalıdır?

Ramazan ayına kısa bir süre kala, Ramazanda sağlıklı ve dengeli beslenmenin nasıl olması gerektiği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayı boyunca ibadetlerini ederken bir yandan da beslenmelerine dikkat etmek isteyen vatandaşlar, bu konuda uzmanların görüşlerini ve tavsiyelerini araştırıyor. Peki, Ramazanda dengeli beslenme nasıl olmalıdır?

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan ayında sağlıklı beslenme konusuna tavsiyelerde bulundu. Karatay yaptığı açıklamada, ramazan ayının insan sağlığı için çok önemli olduğunu, sıcak ve uzun günlerde oruç tutarken bol su tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Karatay, günde iki öğün yemek önerdiğini, İbn-i Sina'nın da "İki öğün sağlıklıdır, üçüncü öğün hastalıktır." dediğini anımsattı.

Hz. Muhammed'in iki öğün ve az yemek yediğinin bilindiğini belirten Karatay, "Bu (Günde iki öğün yemek), vücudun bir süre dinlenmesine, rahatlamasına, kendini toparlamasına, fabrika ayarlarına dönmesine fırsat tanımak demektir. Şimdiye kadar 'Sık sık ye, az ye.' diye diye insanları enine büyüttüler. İnsan organizması fizyolojik olarak iki öğün, hastaysa en fazla üç öğün yemeye programlanmıştır. İşte ramazan ayı bu imkanı vermektedir." diye konuştu.

"EKMEK ACIKTIRIYOR"

Karatay, oruçluyken herkesin normal hayatını sürdürmesi gerektiğini anlatarak, "76 yaşındayım, senelerdir 2 öğün yiyorum ve normal hayatımı sürdürüyorum. Her türlü aktivitemi de yapıyorum. Bunun alışkanlıkla ilgisi yok. Sağlıklı beslenirseniz vücut ve hücreler zaten toparlıyor. Acıkmıyorsunuz, acıkan beyniniz. Acıktıran da ekmek, şeker ve şekerli içecekler. Bunlar çok çabuk acıktırır ve susatır." ifadelerini kullandı.

Ramazanda susuz kalmamanın, hakiki ve sağlıklı protein ve karbonhidratlarla beslenmenin önemli olduğunun altını çizerek, "boş" kalorilerden, çabuk acıktıran, halsiz bırakan yiyeceklerden uzak durulmasını önerdi.

"RAMAZAN'A BOL SU İÇEREK HAZIRLANMALI"

Suyun önemine işaret eden Karatay, ramazana bol su içerek hazırlanılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdiden vücudumuzu sulandırmamız, yani bol su içmemiz lazım çünkü iftara doğru baş ağrısının sebebi açlık değil, susuzluktur. Şimdiden az yemek yiyerek vücudu hazırlamak diye bir şey yok. Sağlıklı yiyeceksiniz. Sağlıklı yerseniz, zaten vücut fazlasını istemiyor. Vücudun ihtiyacını doğal yiyeceklerle gidermek mecburiyetindeyiz. Her insanın vücudunun ihtiyacı değişiktir. İşlenmiş gıda, pakete girmiş gıda olmayacak. Pakete girmiş şekerli, gazlı içecekler olmayacak. Sağlıklı, hakiki besin vücuda girerse zaten acıkmıyor insan."

Karatay, sahura kalkmadan oruç tutmanın sağlık açısından riskli olduğuna dikkati çekerek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Sahurda omlet yenebilir. Yumurta çok önemli ama köy yumurtası olacak. Bir de köy tereyağı olacak. Yanında zeytin, turp ve yeşillik de çok önemli. İçecek olarak şekersiz süt ve kahve olabilir. Seviyorsanız ayran içebilirsiniz. Kahvaltıya alışıksanız, kahvaltı yapılabilir. Sabah çorbası da önemlidir ama tok tutmaz. Burada en önemli şey susuz kalmamak. Bir iki gün önceden vücudu sulandırmaya başlamamız lazım.

Şimdikiler eski ramazan pidesi gibi değil ama küçük bir parça içine bol tereyağ sürerek tüketilebilir. Peynir de çok önemli. Tam yağlı peynir ve tam yağlı yoğurt da yenmeli. Bir avuç kadar kuru ceviz, fındık, fıstık da olabilir."

PAÇA ÇORBASI TAVSİYESİ

İftarda çok fazla yemek yenilmemesi gerektiğini dile getiren Karatay, "Orucumuzu paça çorbasıyla açabiliriz. Mercimek, tarhana veya yayla çorbası da olabilir. Yanında tabii ki su tüketmeliyiz. Sağlıklı yerseniz, aç kalmazsınız. Vücudun ihtiyacı olmayan miktarda gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik, kabızlık yapar. Bir de iftarda, bağırsakların iyi çalışması için mutlaka zeytinyağı ve kahve içmek çok önemli. Çorbadan sonra bir süre yemeyelim. Daha sonra o akşam ne yapıldıysa yenebilir. Sahura kadar bol bol su içelim." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

'160 teröristi etkisiz hale getirdik'

YSK'dan HDP'ye ikinci ret

Yolda buldu, oynasın diye torununa verdi... Değerinden haberi yoktu!

TSK terör hedeflerini vurdu... O anlar canlı yayına böyle yansıdı