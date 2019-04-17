Ramazanda çekilecek tesbihler nelerdir?
Ramazan ayında çekilecek tesbihler, Müslüman aleminin bu yıl da gündemindeki konular arasında yer alacak. Ramazan ayında çekilecek tesbihler ile ibadetlerini tam manasıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, Ramazan ayında çekilecek olan tesbihler neler olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler
Ramazan ayında çekilecek olan tesbihler, Müslüman aleminin mübarek günlere girilmesiyle birlikte gündemindeki konular arasında yer alacak. Peki, Ramazan ayında çekilecek tesbihler neler olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayında çekilecek olan ibadetler hakkında bazı detaylar
RAMAZAN'DA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilerde Ramazan'da çekilecek tesbihlerle ilgili doğrudan bir bilgi yer almıyor. Ancak başkanlığın konuyla ilgili görüşü şu şekilde;
Kelime-i tevhid sözlük anlamı ile “Allah’ı birleme cümlesi” demektir. “Lâ ilahe illallah” sözünden ibarettir ve “Allah’tan başka ilah yoktur.” anlamına gelir. Bu cümlenin ifade ettiği mana İslam’ın temel ilkesini oluşturur. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir” (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51) buyurmuştur.
Zikir, hatırlamak ve hatırlatmak demektir. Kelime-i tevhidi zikir olarak okumak, okuyana ve dinleyenlere Allah’ı hatırlatacağı için sevap kazandıran bir ameldir, zikirlerin en güzelidir. Resûlullah (s.a.s.), “En faziletli zikir ‘Lâ ilahe illallah’; en faziletli dua da ‘Elhamdülillah’ demektir.” (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.
Bunun yanında günde yüz defa “Lâ ilâhe illallah” diyenin çeşitli şekillerde mükâfatlandırılacağı yönünde hadisler bulunmaktadır (İbn Mâce, Edeb, 54). Sahih hadislerde belirtilenler dışında dua veya zikirlerin belli sayılarda yapılması gerektiğine inanıp bunu iddia etmek doğru değildir.
Duaların kabulü için samimiyet önemli olup, belirli sayılarda okunması şart değildir (Mü’min, 40/65; Tirmizî, Deavât, 66). Salât-ı tefrîciyenin ya da herhangi bir duanın 4444 defa veya belli zamanlarda okunması şart olmadığı gibi okunduğunda muhakkak kabul olunacağını ifade eden herhangi bir âyet ve hadis de bulunmamaktadır. Kişinin, bir isteğinin yerine gelmesini Allah’tan isteyeceği vakit, iki rekât namaz kılması (İbn Mâce, , İkametu’s-Salat, 189), Allah’a hamd edip Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selamda bulunması (Tirmizî, Deavât, 66; Ebû Dâvûd, Vitr, 23), duadan önce tövbe-istiğfar etmesi tavsiye edilir (Müslim, Zekât, 65).
Yorumları Göster
Yorumları Gizle