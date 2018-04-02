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    Ramazan ne zaman? Diyanet'e göre Ramazan Bayramı kaç gün sürecek?

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 14:52 | Son Güncelleme:

    Ramazan Bayramı ne zaman sorusu, bu yıl bahar aylarının sonlarına doğru başlayacak olan vatandaşların merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Tatil planlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime görem gerçekleştirecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmlarını internet üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün olacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte, süreç hakkında bazı bilgiler

    Ramazan Bayramı, On Bir Ayın Sultanı'nın nihayete ulaşmasının hemen ardından idrak edilecek. Arefe gününün haricinde resmi tatil olarak 3 gün olan Ramazan Bayramı, bu yıl hafta sonuna denk gelecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte, Ramazan Bayramı hakkında detaylı bilgiler

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    Ramazan ayının ilk günü 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayının habercisi Berat Kandili ise 30 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek.

    Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı, arefe günü ile 14 Haziran Perşembe günü başlayacak;

    - 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
    - 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
    - 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
    - 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

    RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

    Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir.

    Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

     

    Etiketler: ramazan ne zaman , SeoHaber , NoMobil , gündem
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