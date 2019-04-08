Ramazan ne zaman başlıyor? | İlk oruç hangi gün tutulacak?
İslam dünyası için önemli olan, Müslümanların oruç ibadetini idrak edeceği Ramazan ayı, Manevi güzelliklerle dolu ve müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Miraç Kandili'nin geride bıraktığımız şu günlerde, Müslümanlar için kutsal olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına da kısa bir zaman kaldı. Peki, dua ve oruçlarla idrak edilecek olan Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?
Üç ayları uğurladığımız son ay olan Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. İşte, Diyanet'in takvimine göre, milyonlarca Müslüman'ın merak ettiği, 2019 Ramazan ayı başlangıç tarihi ve Ramazan ayının önemi ile ilgili bilgiler...
İLK ORUÇ HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Bu sene ilk oruç 6 Mayıs 2019 tarihinde tutulacak.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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