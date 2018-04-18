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    Ramazan Bayramı ne zaman? 2018 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

    Hürriyet Haber
    18.04.2018 - 16:15 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim yapılacağına dair yaptığı açıklama sonrasında vatandaşlar, bu yıl Ramazan Bayramı'nın hangi gün olduğunu merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman? 2018 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor.

    Bu yıl Ramazan ayının ne zaman başlayacağı tüm İslam dünyası tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisan ayının ortalarının gelmesiyle Ramazan ayına bir adım daha yaklaştık. Ramazan'ın bu yıl denk geldiği zaman aralığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın ne zaman geleceğini sorgulayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğunu da merak ediyor. Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2018 Ramazan Bayramı ne zaman?

    2018 RAMAZAN NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2018 yılında Ramazan Ayının başlayacağı gün belli oldu. Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2018 Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak, 16 Mayıs günü açılacak orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak, Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.

    2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve üç gün sürecek

    14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
    15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
    16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
    17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

    RAMAZAN AYI’NIIN ÖNEMİ

    3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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