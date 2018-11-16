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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.11.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Ramazan Kadirov kimdir? Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov

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Ramazan Kadirov kimdir? Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov

Ramazan Kadirov, Çeçenistan'ın bombalı saldırıda öldürülen ilk Cumhurbaşkanı Ahmet Kadirov'un oğludur. Babaısının ölümünün ardından belirli bir süre geçmesiyle birlikte Çeçenistan Cumhurbaşkanı olan Ramazan Kadirov, 2004 yılında Rusya Federasyonu Kahramanı unvanına sahip olmuştur. Peki, Ramazan Kadirov kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Ramazan Kadirov, 5 Ekim 1976 tarihinde Çeçenistan'da dünyaya gelmiştir. 9 Mayıs 2004 tarihinde Grozni'de II. Dünya Savaşı zafer kutlamaları sırasında İslamcı militanlar tarafından düzenlenen bombalı bir suikast sonucu hayatını kaybeden Çeçenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ahmet Kadirov'un oğludur.

Çeçen Cumhuriyeti'nin ikinci devlet başkanı Alu Alkanov'un ölümünden sonra Vladimir Putin'in desteği ile 2007'den Çeçen Cumhuriyeti devlet başkanı olmuştur. Devlet başkanı olmadan önce başbakanlık görevini de yapmıştır. Birinci Rus - Çeçen Savaşı'nda babası Ahmet Kadirov ile Ruslara karşı direnmiş, İkinci Rus - Çeçen Savaşı'nda ise Rusların yanında yer almıştır. 2004 yılında Vladimir Putin tarafından Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verilmiştir.

Ayrıca RFK Terek Groznıy'nin başkanlığını yapmaktadır. Evli ve sekiz çocuk babasıdır.

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