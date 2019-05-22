Ramazan Bayram'ı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar?
2018 yılı içerisinde emekli, dul ve yetimleri kapsayan ve dini bayramlarda olmak üzere yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyelerinde meraklı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, 1000 TL'lik bayram ikramiyelerinin Mayıs ayının kaçında ödeneceğini sorguluyor. İşte, emekliye bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar.
Geçtiğimiz sene hükümet tarafından uygulanmaya başlanan ve Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen emekli bayram ikramiyeleri gündemde yer almaya başladı. Ramazan Bayramı'nda 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimlere 1.000 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Peki, Ramazan Bayram'ı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliye bayram ikramiyesi bu yıl ne kadar? İşte, o konu ile ilgili detaylar.
Bu yılki bayram ikramiyelerinin mayıs ayının sonuna doğru ödenmesi bekleniyor. Çünkü Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. 1-2 Haziran'ın hafta sonu, arefe gününün ise 3 Haziran olması dolayısıyla ödemelerin bu tarihte yapılması öngörülüyor. Ödemelerin yapılacağı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ikramiyesinden faydalanabilecek.
EMEKLİ MAAŞLARI DA BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK
Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek. Maaşını 1-5 Haziran'da alan memur emeklisine 31 Mayıs'a kadar ödeme yapılması bekleniyor. Ancak SSK ve Bağkur emeklisi, maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs tarihleri arasında çekecek. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklisi bayrama maaşını çekmiş olarak girecek.
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