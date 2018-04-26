Otel zinciri sahipleri için FETÖ'den tutuklama kararı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Salim UZUN/HÜRRİYET
26.04.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Otel zinciri sahipleri için FETÖ'den tutuklama kararı

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Otel zinciri sahipleri için FETÖ'den tutuklama kararı

Delphin oteller zincirinin ortaklarından Alper ve Mine Cömertoğlu FETÖ'den tutuklandı. Ufuk ve Egemen Cömertoğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Otel zinciri sahipleri için FETÖden tutuklama kararıAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan Delphin oteller zincirinin ortakları Alper Cömertoğlu, Ufuk Cömertoğlu, Mine Cömertoğlu ve Egemen Cömertoğlu hâkim karşısına çıktı.

UFUK VE EGEMEN CÖMERTOĞLU SERBEST

Yapılan ilk duruşmada Alper, Mine Cömertoğlu tutuklanırken, Ufuk ve Egemen Cömertoğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan Mine Cömertoğlu’nun FETÖ’nün ana finansörlerinden firari işadamı ve Koza-İpek Holding’in sahibi Akın İpek’in yeğeni olduğu ileri sürülüyor.

ORTAKLIK İDDİALARI

Tutuklanan Alper Cömertoğlu’nun ise 667 sayılı KHK ile kapatılan Antalya Girişimci İş Adamları (AGİT) Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu, adli kontrol şartı ile serbest kalan Ufuk Cömertoğlu’nun FETÖ ile ilişkilendirilen bazı şirketlerde ortaklığı olduğu kaydediliyor.

İLK GÖZALTI 2016’DA

Delphin oteller zincirinin Antalya Lara-Kundu'da 4, Alanya'da ise 1 beş yıldızlı otel olmak üzere toplam 5 oteli bulunuyor. Ufuk ve Alper Cömertoğlu Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yine gözaltına alınmış 13 gün sonra serbest kalmıştı.

Otel zinciri sahipleri için FETÖden tutuklama kararı

Alper Cömertoğlu

Ünlü turizmci aileye gözaltı
Ünlü turizmci aileye gözaltı
 

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