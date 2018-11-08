Dev araziye alıcı çıkmayınca satışı düştü
İSTANBUL Rami’de 93.5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Uzel Makine Traktör Fabrikası’nın bina ve arazisinin satışına ilişkin yapılan ikinci ihaleye de alıcı çıkmayınca satış düştü. Dev araziye alıcı çıkmayınca iflas dairesinin kapısının önünde bekleyen alacaklılar ile avukatlar arasında tartışma yaşandı.
E-5 ve TEM bağlantı yoluna cephesi bulunan dev arazide 6 yıl önce iflas eden ve daha önce düzenlenen satış ihalesi iptal olan Uzel traktörleri üretiliyordu. Uzel ailesinde patlak veren miras kavgasının ardından işleri düzelmeyen Uzel Makine Traktör’ün binası ve arazisi 446 milyon 139 bin 553 lira muhammen bedelle yeniden satışı bir süre önce ilanla duyurulmuştu.
İstanbul 1. İflas Müdürlüğü’nde muhammen bedelin yüzde 50’si üzerinden açık artırma yoluyla satışa çıkarıldığı bilgisi yer almıştı. İstanbul 1. İflas Müdürlüğü’nde geçen ay gerçekleşen ilk ihaleye hiçbir müşteri çıkmadı. Hiçbir alıcının ihaleye katılmaması üzerine 1. İflas Müdürlüğü, ikinci ihalenin yine aynı şartlarla saat 14.00’te yapılmasına karar verdi. Ancak ikinci ihalede de ilk ihalede olduğu gibi alıcı çıkmadı. Dev araziyi satın almak için hiçbir müşteri bulunamayınca satışın düştüğü belirtildi.
DEĞER TESPİTİ YAPILIP YENİDEN SATIŞA ÇIKARILACAK
Öte yandan satışın düşmesi üzerine Uzel’de çalışıp ücretlerini alamayan işçiler başta olmak üzere alacaklılar ile avukatlar arasında tartışma çıktı. İflas Müdürlüğü ikinci artırma sonunda alıcı çıkmaması üzerine bir duyuru yaptı. Duyuruda, “Tellal tarafından satış saatinde şartname yüksek sesle okunarak ihale açılmış olup satış saati sonuna kadar beklenmesine rağmen ihaleye katılımcı talep ve talipli olmadığı anlaşılmıştır. Satış saati sonunda tellal tarafından taliplisi çıkmadığından satışın düştüğü yüksek sesle duyurulmuştur” denildi. Alacaklı avukatları, “Dev araziyle ilgili yeni bir satış süreci açılacak. İflas İdaresi müdürü yeniden değer tespiti yapacak. Değer tespitinin ardından önümüzdeki aylarda dev arazi yeniden satışa çıkarılacak” dedi.
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