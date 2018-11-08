Dev araziye alıcı çıkmayınca satışı düştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDev araziye alıcı çıkmayınca satışı düştü
GeriEkonomi Dev araziye alıcı çıkmayınca satışı düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
08.11.2018 - 08:29, Son Güncelleme:

Dev araziye alıcı çıkmayınca satışı düştü

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Dev araziye alıcı çıkmayınca satışı düştü

İSTANBUL Rami’de 93.5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Uzel Makine Traktör Fabrikası’nın bina ve arazisinin satışına ilişkin yapılan ikinci ihaleye de alıcı çıkmayınca satış düştü. Dev araziye alıcı çıkmayınca iflas dairesinin kapısının önünde bekleyen alacaklılar ile avukatlar arasında tartışma yaşandı.

E-5 ve TEM bağlantı yoluna cephesi bulunan dev arazide 6 yıl önce iflas eden ve daha önce düzenlenen satış ihalesi iptal olan Uzel traktörleri üretiliyordu. Uzel ailesinde patlak veren miras kavgasının ardından işleri düzelmeyen Uzel Makine Traktör’ün binası ve arazisi 446 milyon 139 bin 553 lira muhammen bedelle yeniden satışı bir süre önce ilanla duyurulmuştu.

İstanbul 1. İflas Müdürlüğü’nde muhammen bedelin yüzde 50’si üzerinden açık artırma yoluyla satışa çıkarıldığı bilgisi yer almıştı. İstanbul 1. İflas Müdürlüğü’nde geçen ay gerçekleşen ilk ihaleye hiçbir müşteri çıkmadı. Hiçbir alıcının ihaleye katılmaması üzerine 1. İflas Müdürlüğü, ikinci ihalenin yine aynı şartlarla saat 14.00’te yapılmasına karar verdi. Ancak ikinci ihalede de ilk ihalede olduğu gibi alıcı çıkmadı. Dev araziyi satın almak için hiçbir müşteri bulunamayınca satışın düştüğü belirtildi.

DEĞER TESPİTİ YAPILIP YENİDEN SATIŞA ÇIKARILACAK

Öte yandan satışın düşmesi üzerine Uzel’de çalışıp ücretlerini alamayan işçiler başta olmak üzere alacaklılar ile avukatlar arasında tartışma çıktı. İflas Müdürlüğü ikinci artırma sonunda alıcı çıkmaması üzerine bir duyuru yaptı. Duyuruda, “Tellal tarafından satış saatinde şartname yüksek sesle okunarak ihale açılmış olup satış saati sonuna kadar beklenmesine rağmen ihaleye katılımcı talep ve talipli olmadığı anlaşılmıştır. Satış saati sonunda tellal tarafından taliplisi çıkmadığından satışın düştüğü yüksek sesle duyurulmuştur” denildi. Alacaklı avukatları, “Dev araziyle ilgili yeni bir satış süreci açılacak. İflas İdaresi müdürü yeniden değer tespiti yapacak. Değer tespitinin ardından önümüzdeki aylarda dev arazi yeniden satışa çıkarılacak” dedi.

Eşimin ölüm yıl dönümünde Uzel’in satılacak olması çok ağrıma gitti
'Eşimin ölüm yıl dönümünde Uzel’in satılacak olması çok ağrıma gitti'
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şehrin en iyileri seçildi... Ödüller sahiplerini buldu

Fırıncıya koruma

İran ve Suriye’ye ihracatta ‘180 gün’ zorunluluğu yok

İhlal bereketi