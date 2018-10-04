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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
04.10.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

'Eşimin ölüm yıl dönümünde Uzel’in satılacak olması çok ağrıma gitti'

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
'Eşimin ölüm yıl dönümünde Uzel’in satılacak olması çok ağrıma gitti'

Bir dönem, yüzde 45’lik pazar payı ile Türkiye’nin en büyük traktör üreticisi olan Uzel’in dev arazisi ve fabrika binası yarın satılıyor. Yarınki ihale için belirlenen 5 Ekim tarihi, aynı zamanda Uzel’in kurucusu Ahmet Uzel’in 20’inci ölüm yıl dönümü. Türkân Uzel, “İhale için 5 Ekim günün belirlenmesi çok ağrıma gitti. Bugüne kadar çok zorluk yaşadım; ama bu katlanılmaz derecede ağır oldu. İhalenin, eşimin ölüm yıl dönümünde düzenlenecek olmasını hiç beklemezdim” dedi. Türkân Uzel, belirlenen bedel üzerinden satışın yapılması halinde, işçiler dahil hiç kimsenin paralarını alamayacağını kaydetti.

MÜFLİS durumdaki Uzel Makine San. AŞ’nin satış ihalesi yarın yapılacak. 93 bin 547 metrekare arazi üzerinde kurulu fabrika için belirlenen muhammen bedel 446 milyon 139 bin 553 TL. İcradan satış ihalesi olduğu için, söz konusu bedelin yüzde 50’si üzerinden açık artırma yolu ile satışa sunulacak.

ÇIKARILDIĞIMI, SEKRETERDEN DUYDUM
5 Ekim’de yapılacak ihale, aynı zamanda ünlü markanın kurucusu Ahmet Uzel’in 20’inci ölüm yıl dönümüne denk geliyor. Ahmet Uzel’in eşi Türkân Uzel uzun yıllar süren sessizliğini Hürriyet’e bozdu. Uzun yıllar Uzel’in yönetim kurulunda yer aldığını anlatan Türkân Uzel “Fabrikaya en son 2001 yılında gittim. Sekreterden, yönetimden çıkarıldığımı duydum. O günden bu yana fabrikaya adımımı atmadım” dedi.

5 EKİM TARİHİ ÇOK AĞRIMA GİTTİ
Uzel “İhale için 5 Ekim günü belirlenmiş. Ki bu tarih, Ahmet Uzel’in ölüm yıl dönümü. Bu tarihi öğrenince içim acıdı. Çok ağrıma gitti. Fabrikanın bu tarihte satılması tek kelime ile 'yakışmadı'. Ne Türkiye'ye ne de çalışanlarına... Eminim ki çalışanları da benim kadar üzülmüştür. Burası, Türkiye’ye mal olmuş bir tesis. 2 bin kişi doğrudan fabrikada çalışıyordu. Bu kişilerin yanı sıra, Türkiye genelindeki yüzlerce bayi ile birlikte 100 bine yakın insan geçimini bu fabrikadan sağlıyordu. İnsanlar bu fabrikada çalışmak için ustabaşılarına hava parası ödüyordu. Bankalar, kredi vermek için kapıda bekliyordu” şeklinde konuştu.

PARAM OLSA TÜM İŞÇİLERİN PARASINI ÖDERİM
Uzel’in kapanması nedeni ile alacaklarını alamayan işçilerden bazılarının da kendisine ulaştığını anlatan Türkân Uzel, “En ağrıma giden durdum işçilerin sıkıntıları... Bu insanlar paralarını alamadı. Bugün param olsa ilk yapacağım şey, işçilerin parasını ödemek. Ancak, bu fiyata satılırsa tek bir işçi parasını alamayacak” dedi. Uzel işçilerinin alacakları 180 milyon lira seviyesinde.

Eşimin ölüm yıl dönümünde Uzel’in satılacak olması çok ağrıma gitti

ÜNLÜ MARKANIN KURUCUSU AHMET UZEL, 5 EKİM 1998'DE HAYATINI KAYBETTİ.

UZEL 30 MİLYON DOLARA SATILACAK
Uzel HoldingAv. Zafer Bal, ise, belirlenen muhammen bedelin düşük olduğu görüşünde. Satışın durdurulması talebinde bulunduklarını belirten Av. Bal’ın mahkemeye sunduğu dilekçeye göre, Uzel için hazırlanan bilirkişi raporuna göre değeri 831 milyon 947 bin TL olarak belirlendi. Mahkemenin, satışa çıktığı 446 milyon liralık bedeli hatırlatan Av. Bal, arada 400 milyon liralık fark olduğunu kaydetti.

Av. Bal’ın dava dilekçesine göre, Uzel için daha önce iki kez satış ihalesi düzenlendi. Av. Bal, kurlardaki artışa da dikkat çekerek “İlk ihalede satış olsaydı Uzel, 116 milyon dolara, ikinci ihalede 76 milyon dolara satılmış olacaktı. Bugün ise, 33 milyon dolara satışa çıkarılıyor. Bu rakam, işçiler dahil hiçbir alacaklının, paralarını alamayacağını ortaya koyuyor” dedi.

Uzel ihalesinde 600 milyon liralık farka Yargıtay son noktayı koydu
Uzel ihalesinde 600 milyon liralık farka Yargıtay son noktayı koydu

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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