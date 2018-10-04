'Eşimin ölüm yıl dönümünde Uzel’in satılacak olması çok ağrıma gitti'
Bir dönem, yüzde 45’lik pazar payı ile Türkiye’nin en büyük traktör üreticisi olan Uzel’in dev arazisi ve fabrika binası yarın satılıyor. Yarınki ihale için belirlenen 5 Ekim tarihi, aynı zamanda Uzel’in kurucusu Ahmet Uzel’in 20’inci ölüm yıl dönümü. Türkân Uzel, “İhale için 5 Ekim günün belirlenmesi çok ağrıma gitti. Bugüne kadar çok zorluk yaşadım; ama bu katlanılmaz derecede ağır oldu. İhalenin, eşimin ölüm yıl dönümünde düzenlenecek olmasını hiç beklemezdim” dedi. Türkân Uzel, belirlenen bedel üzerinden satışın yapılması halinde, işçiler dahil hiç kimsenin paralarını alamayacağını kaydetti.
MÜFLİS durumdaki Uzel Makine San. AŞ’nin satış ihalesi yarın yapılacak. 93 bin 547 metrekare arazi üzerinde kurulu fabrika için belirlenen muhammen bedel 446 milyon 139 bin 553 TL. İcradan satış ihalesi olduğu için, söz konusu bedelin yüzde 50’si üzerinden açık artırma yolu ile satışa sunulacak.
ÇIKARILDIĞIMI, SEKRETERDEN DUYDUM
5 Ekim’de yapılacak ihale, aynı zamanda ünlü markanın kurucusu Ahmet Uzel’in 20’inci ölüm yıl dönümüne denk geliyor. Ahmet Uzel’in eşi Türkân Uzel uzun yıllar süren sessizliğini Hürriyet’e bozdu. Uzun yıllar Uzel’in yönetim kurulunda yer aldığını anlatan Türkân Uzel “Fabrikaya en son 2001 yılında gittim. Sekreterden, yönetimden çıkarıldığımı duydum. O günden bu yana fabrikaya adımımı atmadım” dedi.
5 EKİM TARİHİ ÇOK AĞRIMA GİTTİ
Uzel “İhale için 5 Ekim günü belirlenmiş. Ki bu tarih, Ahmet Uzel’in ölüm yıl dönümü. Bu tarihi öğrenince içim acıdı. Çok ağrıma gitti. Fabrikanın bu tarihte satılması tek kelime ile 'yakışmadı'. Ne Türkiye'ye ne de çalışanlarına... Eminim ki çalışanları da benim kadar üzülmüştür. Burası, Türkiye’ye mal olmuş bir tesis. 2 bin kişi doğrudan fabrikada çalışıyordu. Bu kişilerin yanı sıra, Türkiye genelindeki yüzlerce bayi ile birlikte 100 bine yakın insan geçimini bu fabrikadan sağlıyordu. İnsanlar bu fabrikada çalışmak için ustabaşılarına hava parası ödüyordu. Bankalar, kredi vermek için kapıda bekliyordu” şeklinde konuştu.
PARAM OLSA TÜM İŞÇİLERİN PARASINI ÖDERİM
Uzel’in kapanması nedeni ile alacaklarını alamayan işçilerden bazılarının da kendisine ulaştığını anlatan Türkân Uzel, “En ağrıma giden durdum işçilerin sıkıntıları... Bu insanlar paralarını alamadı. Bugün param olsa ilk yapacağım şey, işçilerin parasını ödemek. Ancak, bu fiyata satılırsa tek bir işçi parasını alamayacak” dedi. Uzel işçilerinin alacakları 180 milyon lira seviyesinde.
ÜNLÜ MARKANIN KURUCUSU AHMET UZEL, 5 EKİM 1998'DE HAYATINI KAYBETTİ.
UZEL 30 MİLYON DOLARA SATILACAK
Uzel Holding AŞ Av. Zafer Bal, ise, belirlenen muhammen bedelin düşük olduğu görüşünde. Satışın durdurulması talebinde bulunduklarını belirten Av. Bal’ın mahkemeye sunduğu dilekçeye göre, Uzel için hazırlanan bilirkişi raporuna göre değeri 831 milyon 947 bin TL olarak belirlendi. Mahkemenin, satışa çıktığı 446 milyon liralık bedeli hatırlatan Av. Bal, arada 400 milyon liralık fark olduğunu kaydetti.
Av. Bal’ın dava dilekçesine göre, Uzel için daha önce iki kez satış ihalesi düzenlendi. Av. Bal, kurlardaki artışa da dikkat çekerek “İlk ihalede satış olsaydı Uzel, 116 milyon dolara, ikinci ihalede 76 milyon dolara satılmış olacaktı. Bugün ise, 33 milyon dolara satışa çıkarılıyor. Bu rakam, işçiler dahil hiçbir alacaklının, paralarını alamayacağını ortaya koyuyor” dedi.
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