Cuma mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor - En güzel cuma mesajları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCuma mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor - En güzel cuma mesajları
GeriGündem Cuma mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor - En güzel cuma mesajları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.07.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Cuma mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor - En güzel cuma mesajları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cuma mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor - En güzel cuma mesajları

Cuma mesajları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Uzakta olan sevdikleriyle cuma gününün hissettirdiği güzel duyguları paylaşmak isteyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından cuma mesajlarını 'hayırlı cumalar' etiketiyle paylaşılıyor. En güzel, kısalı-uzunlu cuma mesajlarını derledik. İşte, cuma mesajlarından derlemeler

İslam dinindeki önemi yadsınamaz olan cuma günlerinin geleneği haline gelen ‘Cuma mesajları’ bugün de unutulmadı. 2019 temmuz ayının ilk cuma gününü karşılayan vatandaşlar, namaz ibadeti öncesinde çeşitli mecralar aracılığıyla cuma mesajlarını paylaşıyor. İşte, SMS, WhastApp ve sosyal medya üzerinden paylaşabileceğiniz cuma mesajları

CUMA MESAJLARI

"Güzel olan şeyler öyle hemen olmaz. Vesileler olması gerekir. Biraz huzura Çokça merhamete Duaların kabulune en güzel vesiledir cuma. Bu güzelliklere vasıl olmak dileğiyle Mübarek ola Dua ile..."

"Allah'ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun!
Cumamız Mübarek Olsun #HayırlıCumalar"

"Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim."

"Senin uğrunda ölen Ordu budur Ya Rabbi.. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın.. Galib et çünkü bu son ordusudur İslam'ın.. "

"Biraz vicdan, biraz bahar, Biraz yağmur, biraz huzur, biraz hayal, Çokça duâ, çokça umut, herkese iyi gelir. Rabbim yüreğimize şifa olacak kişilerle karşılaştırsın bizleri..."

"Rabb'im sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey nimetleri zengin olan Rabb'im; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. Amin."

"Bir hayır duası olarak;“Allah yakınlığına alıştığınız kalbin yokluğunu göstermesin."#HayırlıCumalar

"Ne zaman bir duanın sessizliği düşse ruhuma anlarim ki vakit, aşk vakti: Günlerden Cuma.."#HayırlıCumalar

"Allah'ım
İçimizi sevginle, dışımızı şefkatinle rızkımızı bereketinle , ömrümüzü merhametinle .
Ahiretimizi nurunla doldur."

"Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun."

"O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. Bakara Sûresi, 117"#HayırlıCumalar

"Bir yerde, diyordu ki; "bırakın bazı insanlarla aranızda su sızsın, belki de çiçekleriniz böyle yeşerecek." Hayırlı cumalar

"En güzel zırh Duâ'dır.. Eksik olmasın gönlümüzden, dilimizden..." #HayırlıCumalar

"Kibrin şımarttığı, kinin şaşırttığı insanlardan olmamak Duâsıyla
Cumâ'mız Mübarek olsun
Duâ'larımız sizinle"

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Belediye Başkanı tutuklanmıştı! Kız kardeşinden iki ay sonra acı haber
Dehşeti anlattı: Kesti, bıçakladı, arabayla üstümden geçti
Şok ifadeler: Damadı şeytan olarak görmüş
Mahalleli esrarengiz 2 kişi için nöbette: 'Uyumaya korkuyoruz'