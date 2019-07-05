Cuma mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor - En güzel cuma mesajları
Cuma mesajları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Uzakta olan sevdikleriyle cuma gününün hissettirdiği güzel duyguları paylaşmak isteyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından cuma mesajlarını 'hayırlı cumalar' etiketiyle paylaşılıyor. En güzel, kısalı-uzunlu cuma mesajlarını derledik. İşte, cuma mesajlarından derlemeler
İslam dinindeki önemi yadsınamaz olan cuma günlerinin geleneği haline gelen ‘Cuma mesajları’ bugün de unutulmadı. 2019 temmuz ayının ilk cuma gününü karşılayan vatandaşlar, namaz ibadeti öncesinde çeşitli mecralar aracılığıyla cuma mesajlarını paylaşıyor. İşte, SMS, WhastApp ve sosyal medya üzerinden paylaşabileceğiniz cuma mesajları
CUMA MESAJLARI
"Güzel olan şeyler öyle hemen olmaz. Vesileler olması gerekir. Biraz huzura Çokça merhamete Duaların kabulune en güzel vesiledir cuma. Bu güzelliklere vasıl olmak dileğiyle Mübarek ola Dua ile..."
"Allah'ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun!
Cumamız Mübarek Olsun #HayırlıCumalar"
"Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim."
"Senin uğrunda ölen Ordu budur Ya Rabbi.. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın.. Galib et çünkü bu son ordusudur İslam'ın.. "
"Biraz vicdan, biraz bahar, Biraz yağmur, biraz huzur, biraz hayal, Çokça duâ, çokça umut, herkese iyi gelir. Rabbim yüreğimize şifa olacak kişilerle karşılaştırsın bizleri..."
"Rabb'im sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey nimetleri zengin olan Rabb'im; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. Amin."
"Bir hayır duası olarak;“Allah yakınlığına alıştığınız kalbin yokluğunu göstermesin."#HayırlıCumalar
"Ne zaman bir duanın sessizliği düşse ruhuma anlarim ki vakit, aşk vakti: Günlerden Cuma.."#HayırlıCumalar
"Allah'ım
İçimizi sevginle, dışımızı şefkatinle rızkımızı bereketinle , ömrümüzü merhametinle .
Ahiretimizi nurunla doldur."
"Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun."
"O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. Bakara Sûresi, 117"#HayırlıCumalar
"Bir yerde, diyordu ki; "bırakın bazı insanlarla aranızda su sızsın, belki de çiçekleriniz böyle yeşerecek." Hayırlı cumalar
"En güzel zırh Duâ'dır.. Eksik olmasın gönlümüzden, dilimizden..." #HayırlıCumalar
"Kibrin şımarttığı, kinin şaşırttığı insanlardan olmamak Duâsıyla
Cumâ'mız Mübarek olsun
Duâ'larımız sizinle"
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