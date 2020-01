Cuma mesajları 2020 yeni resimli - Hayırlı Cumalar için en güzel kısa, anlamlı ve ayetli mesajlar

Resimli cuma mesajları ile sevdiklerinize hayırlı cumalar dileğinizi yollamanız için en güzel ve en yeni cuma mesajı seçeneklerini bir araya getirdik. 2020 yılı için kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı ve anlamlı cuma mesajı seçenekleri sayesinde sevdiklerinize hayırlı bir gün geçirmeleri için temennide bulunabilirsiniz. Sizler de derlediğimiz mesajlardan birini seçerek WhatsApp, Instagram ve Facebook aracılığıyla paylaşabilirsiniz. Cuma mesajı ile sevdiklerinize kendilerini hatırladığınızı gösterebilirsiniz.

EN GÜZEL EN FARKLI CUMA MESAJLARI

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet

Allâh'ın zikrine(cuma dini konuşmasına (hutbeye) ve (namaza) gelin ve işi (ve diğer her şeyi) bırakın. Cum'a 9.Âyet

Ne kadar gönüle hissedar olursan, o kadar hissi var olursun...

Cumanın hayrı bereketi üzerimize olsun hayırlı cumalar..

Kalbiniz duayla, gönlünüz huzurla, yüreğiniz sevgiyle dolsun. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı Cumalar.



"Allah'ım! Müslümanlar olarak canımızı al, bizi Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan salih kullarının arasına dahil eyle." Hayırlı Cumalar.

Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun elçisi, rüku ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren mü'minlerdir.

Maide Suresi, 55. ayet Allah'ın selamı rahmeti bereketi Allah dostlarının üzerinize olsun inşallah

Hayırlı Cumalar

Allah şöyle buyurdu; Bana dua edin.

Size icabet (ve duanızı kabul) edeyim...(Mümin, 40/60) Hayırlı cumalar

Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, kendilerine (istedikleri) bütün mucizeler gelmiş olsa bile, elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır. HAYIRLI CUMALAR





Her nefis ölümü tadacaktır Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz

(Enbiya suresi 35.ayet)

#HayırlıCumalar

"Her cuma bir huzur, her sabah bir umuttur. Huzurunuz ve umudunuz daim olsun.

Hayırlı cumalar"



Kader deyip geçme.

Bak ne diyor sırrın sahibi;



"Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağladık." (İsra 13)



Ne mutlu gayesi hak, samimiyet, tevazu ve gönüllere girmek olana... Cuma gününüz hayrola"



Dünyadaki en büyük sanat eseri; ettiğiniz duânın, hayatınıza çizdiği o muhteşem resimdir.





Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.



Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.



Allahım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.





Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk. Sana olan ihtiyacımız, Senin büyüklüğün kadar. Cumamız mübarek olsun.



Ey gönül Olmadı mı 'nasip değilmiş' de talip ol rızaya Tevekkül et,kaderi gör Aşkla yönel yüce Mevlâya. HAYIRLI CUMALAR.



'Size açık bir nur (Kur'an) indirdik. Müminlere yol gösterici ve mujdecidir. Ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar öğüt alsınlar. ' (nisa-174, Neml-21, Sad-29) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.





