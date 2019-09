Cuma mesajlarında resimli seçenekleri derledik - İşte bu haftanın cuma hutbesi

Cuma mesajları için araştırmalar gece yarısından itibaren başladı. Öğlen saatlerinde namaz ibadeti için camilere gidecek olan vatandaşlar, bir yandan da çeşitli seçeneklerden oluşan cuma mesajlarından birini seçerek sevdiklerine iletiyor. Bu anlamlı günün hissettirdiği güzel duyguları ve kalplerinden geçen duaları paylaşmak isteyenler için resimli ve metin olmak üzere iki farklı seçenekten oluşan cuma mesajlarını derledik...

CUMA MESAJLARINA KOLAYCA ULAŞMAK

Sosyal medyada da her hafta trendler arasına giren cuma mesajları, "hayırlı cumalar" etiketiyle paylaşılıyor. Bu etikete tıklayan kullanıcılar, hem metin halindeki hem de resimli cuma mesajlarına tek bir sayfadan ulaşabiliyor.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!



Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü, dinimize göre haftanın kıymetli günü olan cumanızı mübarek olsun...

Rasûlullah aleyhisselâm şöyle dua ederdi:" Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.”

(Buhârî, "De’avat", 55)

Hayırlı Cumalar



El açıp dua ettiğiniz her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar!

Kısa ömrümüz ebedi cenneti, hak edecek kadar bereketli olsun

Hayırlı Cumalar

İnsanların yüzlerinde tebessüme vesile olabilmek niyazı İle hayırlı cumalar...



Cuma rahmettir, berekettir, dua etmektir. Hatırlamak, hatırlanmaktır, gönül almaktır. Hayırlı cumalar...

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

"Günlerin en değerlisi cuma dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır." Cumanız Mübarek Olsun.

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.





Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )



Güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun güzel kalplerinizde güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk sevgi huzur dolu olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz; güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Cumanız mübarek olsun.

Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.







Görmediğim ama yüreğimde varlığını hissettiğim, Güzel dostlara da SELAM,olsun... Kalbiniz umut dolu olsun.. Hayırlı cumalar diliyorum



Yüreğinize mutluluk, coşku, ümit , sevgi, huzur olması, 🌷Dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı sabahlar ve hayırlı cumalar olsun.

Bir insan sizi seviyorsa mutlaka dualarında adınız vardır. Onu susturmayın. Hayırlı cumalar.





Herkesin derdi başka bu hayatta kiminin ekmeği bayat kiminin de pırlantası ufak. #Hayırlı Cumalar



Allahım! Bizi razı olacağın şekilde yaşat. Bize sevdiklerini dost et. Sevmediklerinden koru. Kalbimizdekini hakkımızda hayırlı et. Hayırlı Cumalar



Varsın özleten özleyen gibi gönülde

Kalsın..

Özleten seni aşktan,

ömürden saysın..

Günaydın hayırlı sabahlar

Hayırlı cumalar…



Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile.. Hayırlı Cumalar





“Sevmek bu kadar güzelse

Kim bilir sevmeyi Yaratan

ne kadar Güzeldir”

Selam ve dua ile..

Hayırlı Cumalar

Gül ile gülistan olmak güllerin derdidir

Ey Rabbim bizi gül eyle.

Aşkı murad etmek aşıkların zikridir Sevdiklerini sevdiğimiz sevdiklerimi sevdiğin eyle.

Gören gözler güzeli sever

Görmeyen gözlerimize hüsnünü sevdir.

Verdiğini görmeyi, arananı bulmayı nasip eyle.

5 EYLÜL CUMA HUTBESİ

MUHARREM AYI VE ÂŞÛRÂ GÜNÜ



Muhterem Müslümanlar!



Yüce Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de bildirdiği üzere “Allah katında ayların sayısı on ikidir.”1 Bu aylardan biri de içinde bulunduğumuz Muharrem ayıdır. Muharrem ayı, Rabbimizin rahmetine mazhar olmuş müstesna bir zaman dilimidir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)



“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur”2 buyurarak bu ayın manevi bereketine

işaret etmiştir.



Aziz Müminler!



Muharrem ayının tarihimizde ve kültürümüzde de ayrı bir yeri vardır. Muharremayı, âşûrâ ayıdır. Âşûrâ, birlik ve beraberliğimizin,

paylaşma ve dayanışmamızın simgesidir. Aşure aşındaki farklı nimetlerin kaynaşarak ortak bir tada dönüşmesi gibi, milletimiz de asırlardır birlikte yaşama ahlakının gereği olarak sevinci ve kederi, nimeti ve külfeti, muhabbeti ve meşakkati paylaşmıştır.

Kıymetli Müslümanlar!



Muharrem ayı aynı zamanda hepimizin ortak acısı, tarihimizin yürek yarası olan Kerbelâ olayının yaşandığı aydır. Hz. Hüseyin Efendimiz ve çoğu Ehl-i Beytten olmak üzere, beraberindeki yetmişten fazla Müslüman, Kerbelâ'da şehadet

şerbeti içmiştir. Kerbelâ, çetin bir imtihanın ve derin bir hüznün adıdır. Kerbelâ, Sevgili Peygamberimizin aile efradından asırlara miras

kalan ağır bir derstir. Bugün Kerbelâ denince bağrı yanan, Hz. Hüseyin anılınca “Ah!” çeken her Müslüman, Kerbelâ üzerine düşünmeli, onu doğru anlamalı ve ondan ibretler çıkarmalıdır.



Değerli Müminler!



Kerbelâ’yı anlamak için Hz. Hüseyin’i tanımak lazımdır. Hz. Hüseyin, dedesi olan Hâtemü'l-Enbiyâ Muhammed Mustafa'nın (s.a.s)

yolunda yürüyen şerefli bir mümindir. Hz. Hüseyin, haksızlığın ve zulmün karşısında duran; hakkın, adaletin, vefanın, sadakatin ve erdemin yoluna baş koyan haysiyetli bir Müslümandır. Hz. Hüseyin’i sevmek, onun, uğruna can verdiği değerleri sahiplenmeyi gerektirir. Zira o, tüm nesiller ve çağlar için onurlu bir hayatın ve asil bir duruşun muhteşem örneğidir. Hz. Hüseyin’in imanını ve ahlakını kuşanmak, aynı zamanda onun yiğit ve fedakâr şahsiyetini gençlerimize aktarmak bizim görevimizdir.



Kıymetli Müslümanlar!



Muharrem ayının bize en büyük mesajı birliğimize ve dirliğimize sahip çıkmak, kardeşliğimizden asla ödün vermemektir. Yüce

Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de bizi şöyle uyarır: “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte

onlar için büyük bir azap vardır.”3 Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ise bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: “Birbirinize nefret ve düşmanlık

beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, Ey Allah’ın kulları!

Kardeş olun.”4



Aziz Müslümanlar!



Yeni Kerbelâ’lar yaşamamak için, aynı imanı, acıyı, özlemi taşıyan kalplerimizi birleştirelim. Gönüllerimizde birbirimize yer açalım, hayatlarımızı muhabbetle buluşturalım. Ortak acılarımıza ve çözüm bekleyen sorunlarımıza ferasetle, basiretle, sorumluluk ve duyarlılıkla yaklaşalım. Bizi biz yapan mukaddes değerlerimiz etrafında kenetlenelim. Hz. Hüseyin’in asaletini ve güzel ahlakını kendimize şiar edinelim. Bu vesileyle şehitlerin serçeşmesi Hz. Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere Kerbelâ'dan

bugüne kadar, hakikat, hürriyet, izzet ve mukaddesat uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yâd

ediyorum.



Hutbemi bitirirken bir hususa daha işaret etmek istiyorum. Malumunuz bir eğitim-öğretim yılına daha ulaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki Pazartesi günü inşallah okullar açılıyor. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılının geleceğimizin umudu olan yavrularımıza, her

kademeden öğrencimize, değerli öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Rabbim evlatlarımıza, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem geçirmelerini; ülkemizin, milletimizin ve bütün

insanlığın faydasına kullanacakları bilgi, beceri ve tecrübeyle donanmalarını nasip eylesin