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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
26.03.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

Arjantin’den arayıp tehdit etmiş! 'Cengin önünü kesiyorsun'

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Arjantin’den arayıp tehdit etmiş! 'Cengin önünü kesiyorsun'

Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili detaylar ortaya çıkarken, bir iddia da Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’ndan geldi. Ağaoğlu, Çiftlik Bank’la ilgili bir televizyon yayınında, “Bunlar dolandırıcı” dedikten sonra kendisinin Arjantin’den arandığını ve Mehmet Aydın tarafından, “Bunu yanına bırakmayız, bunun hesabını vereceksin” diye tehdit edildiğini söyledi.

Yenişafak gazetesinden Ayşe Begüm Çelikkol'un haberine göre, Ağaoğlu, 12 Temmuz 2017’de bir televizyon kanalına canlı yayınla katıldığını ve bu yayında Çiftlik Bank’ın dolandırıcı olduğunu söylediğini ifade ederek, “Bu yayının ardından Arjantin’den Mehmet Aydın olduğunu söyleyen biri beni aradı ve “Bunu yanına bırakmayız, bunun hesabını vereceksin” dedi. Kendisinden korkmadığımı, tehditlere aldırmadığımı söyleyince de “Biz seni ikna ederiz” dedi ve telefonu kapattı” dedi.

'TÜRK CENGİNİN ÖNÜNÜ KESİYORSUN, HESABINI VERİRSİN'

Bu olayın ardından Çiftlik Bank yöneticisi olduğunu söyleyen S.E. adlı şahsın kendisine ulaştığını ve dava açmakla tehdit ettiğini kaydeden Ağaoğlu, “Bu kez hukuki tehdite başladılar. S.E., avukatla birlikte gelip benimle görüşmek istediğini söyledi. Kozyatağı’nda buluşmak üzere sözleştik. Aynı yere ve aynı saatte iki ayrı kişiye de randevu verdim, ne olur ne olmaz diye. Bu konuşmada bana gerçekten çiftlikleri olduğunu, Bursa’da tesisleri olduğunu söylediler ve, 'Oturduğunuz yerden iftira atmayın' dediler. 'Çiftliğinizin olması, dürüst olduğunuz anlamına gelmez. Yaptığınız iş de kanunlara bağlı değil' dedim. 'Bizim kökümüz Kıbrıs’ta. Şarküterilerimiz var' dediler. Çiftlik Bank’ın çete başı beni aradı. 'Derhal bu yayını kaldırtırsınız, bunun hesabını verirsin. Türkiye’den çıkan bir cengin önünü kesiyorsun. Ben bunu dünyaya yayacağım. Tarım, gençlik, döviz girdisi' dedi. Yani milletin en hassas olduğu konulardan girdi konuşmasında. Avukatlarına da inanmadığımı söyledim. '30 Eylül’de yeni çiftliğimiz açılıyor, Tarım Bakanı’nı da davet ettik, herkes geliyor' dedi. Beni oraya da davet ettiler. 'Şarküterilerden peynir, süt, bal alabilirsin' dediler" diye konuştu.

Çiftlik Bank vurgununda 3 kritik isim daha var
Çiftlik Bank vurgununda 3 kritik isim daha var

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (25.03.2018) 2İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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