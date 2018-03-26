Böyle kandırdılar!

Türkiye'nin gündemini sarsan son dönemin en büyük dolandırıcılık olayı Çiftlik Bank’ta vurgunun başta 511 milyon TL olduğu ifade edilmişti. Şimdi 1 milyar TL’yi (1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL) geçtiği açıklandı.

Üyelerden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL toplayan Çiftlik Bank, 687 milyon 838 bin TL geri ödeme yapmış. Sistemdeki mal varlığı değeri 58 milyon 126 bin TL. Şirketlere sermaye olarak aktarılan para tutarı ise 128 milyon 490 bin TL. Başsavcılık yazısında "Sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği, şüphelilerin ise baştan beri durumun farkında olduğu ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği" belirtildi.

Vurgunun 2 milyar TL’yi bulabileceği, dolandırılan insan sayısının 200 bine ulaşabileceği de konuşuluyor.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre çete üyeleri yurtdışına kaçmadan yakalanabilir ve çaldıkları paralara/hesaplara el konulabilirdi ancak iddiaya göre suç duyurusu yapılan kimi savcılıklar topu birbirine attı, pek çoğu da takipsizlik kararı verdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı şikâyetler üzerine 18 Ocak 2018’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ama mart ayına kadar kayda değer bir ilerleme de sağlanamadı. Örneğin çetenin sanal çiftlik kurduğu Bursa İnegöl’de savcılığa yapılan suç duyurusu, Sakarya Geyve’ye gönderildi. Buradan da İstanbul’a sevk edilecekken olay patladı.

TAKİPSİZLİK KARARI: Farklı illerde savcılıklara yapılan suç duyurularının çoğu takipsizlikle sonuçlandı. En son Kütahya’da savcılığa 16 Mart 2018’de suç duyurusunda bulunan bir vatandaş, Çiftlik Bank’a 5 bin TL yatırdığını sanal hayvanlardan elde edilen süt, yumurta gibi ürünlerin satışından 1 yılda 14 bin 772 TL gelir kazanacağını düşündüğünü, fakat siteden para alamayınca şikâyetçi olduğunu anlattı. Dilekçeye ilişkin verilen “Kovuşturmaya yer yoktur” kararında, Çiftlik Bank isimli sitenin saadet zincirine benzer bir dolandırıcılık olduğunun toplum tarafından bilindiği belirtilerek, zararın vatandaşın kusurundan kaynaklandığı ifade edildi. Ülke çapında 80 bin kişinin kısa sürede çok para kazanma hevesine girip kendi hatalarından kaynaklı mali sorumluluklarını telafi etme mercilerinin devlet kurumları olmadığı belirtilerek “Kamu adına kovuşturmaya yer yoktur” kararı verildi.

MASAK İNCELEDİ: MASAK müfettişlerinin raporu ve savcılıkların yaptığı incelemelerde, çetenin, yurtiçi ve yurtdışında 200 binden fazla kişiyi dolandırdığı, miktarın 500 milyon ABD Doları, yani 2 milyar TL’nin üzerinde olduğu kaydedildi. Çete üyeleri parayı kişisel hesaplarında toplayıp başka hesaplara aktararak akladı. Toplanan paralar vergilendirilmedi ve yasal olmayan yollarla sanal şirketin faaliyeti dışındaki işlerde kullanıldı.

SUÇ ŞEBEKESİNİN ŞEMASI: Çetenin tepe yöneticisi Mehmet Aydın dışında aynı soy isimde 3 yöneticisi daha var. Örgütü kuran ve yöneten bu 4 isim. Ancak tüm eylemler örgütün para toplama mekanizmasında Mehmet Aydın’ın bilgisi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi. 2016’da kurulan Fame Game Hayvancılık ve Sanayi Ticaret A.Ş. adlı şirket, kamuoyunda “Çiftlik Bank” diye biliniyor. Bu şirket üzerinden Çiftlikbank adlı sanal bir oyun programlandı ve bu program üzerinden sanal çiftlik hayvanları satın alma, oyun üzerinden sözde para kazanma sistemi organize edilerek insanların sisteme para yatırması sağlandı.

YURTDIŞI YÖNETİCİSİ: Sistem üzerinden toplanan paralarla farklı şehirlerde büyükbaş hayvan çiftlikleri, arıcılık ve kümes hayvancılığı tesisleri kuruluyormuş gibi gösterildi; sahte açılışlar organize edildi. Mehmet Aydın ve ona bağlı 3 yöneticinin altında 4 isim daha var. Biri Çiftlikbank’ın sanal oyun programı kurucusu ve şemada sanal sistem yöneticisi olarak görünüyor. Diğer bir isimse örgütün Dubai’de kurulan alt şirketinin yöneticisi ve yurtdışı temsilcisi. Çetenin 7 üyesi yurtdışına kaçtı; sadece Sıla Aydın Türkiye’de cezaevinde bulunuyor.

İADELERİ İSTENDİ: Soruşturma sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mehmet Aydın’ın işi Uruguay’daki bir çeteyle planladığı ve fikri oradan aldığı üzerinde duruluyor. Olayın patlak vermesiyle Türkiye, Uruguay’dan arama-tutuklama ve iade taleplerini başlattı. Bu konuda Birleşmiş Milletler, sınır aşan suçlar, kara para aklama ve dolandırıcılık konulu sözleşmeler dayanak gösterildi. Arama kararları Interpol’e yazıldı ve sisteme girmesi sağlandı. Bu kapsamda çete üyelerinden biri Uruguay’da yakalandı; sorgusu sürüyor. Çete lideri Mehmet Aydın’ın Uruguay’dan Brezilya’ya kaçtığı belirtiliyor ancak civar ülkelerle de temasa geçildi. Arjantin dışında Dubai’ye de bir dosya gönderildi.