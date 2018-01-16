Gülizar dizisinin oyucuları kimler? Farah Zeynep Abdullah ve Ömer Berk Cankat başrolde

Usta yönetmen Çağan Irmak yıllar sonra Gülizar ile televizyon ekranına geri dönüyor. Proje tasarımı, senaryosu ve yönetmenliği Çağan Irmak’a ait olan “Gülizar”ın etkileyici hikayesi 20 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.
O3 Medya imzasıyla yayın hayatına başlamak için geri sayımda olan dizide, şarkı söylemekten asla vazgeçmeyen Gülizar’ın ve başarılı veteriner hekim Murat’ın hayatlarının beklenmedik şekilde kesişmesi ekrana aktarılacak. Yakında izleyici karşısına çıkacak olan Gülizar’ın kadrosunda da birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ömer Berk Cankat, Ebru Cündübeyoğlu ve Berkay Ateş’in paylaştığı Gülizar güçlü kadrosu ve hikayesi ile çok beğenilecek.
GÜLİZAR DİZİSİ OYUNCULARI
Farah Zeynep Abdullah - Gülizar
Mehmet Rıfat ile Esma’nın yasak aşkının tek meyvesi ve Sepetçi Ailesi’nin varisidir. Annesi tarafından küçük yaşta Suzan’a emanet edilmiştir. İzmir’in arka sokaklarında yaşayan, hayata şarkılarla tutunan Gülizar; ele avuca sığmayan, olağanüstü güzelliği ve sesi olan, paraya ve güce önem vermeyen bir genç kızdır.
Ömer Berk Cankat - Murat
Sepetçi Çiftliği’nin kahyası Veysel ile Zemzem’in yakışıklı oğludur. Sepetçi ailesinin müstakbel damadı; ailenin tek kızı olan lise aşkı Mine ile nişanlanmak üzeredir. Saygılı, küçük yaşlardan beri kendi ayakları üzerinde durabilen, özgür ruhlu bir adamdır.
Ebru Cündübeyoğlu- Suzan
Gülizar’dan başka kimsesi yoktur. Genç yaşta ekmeğinin peşine düşmüş, şöhret olma hayalleri bir pavyonda son bulmuştur. Gülizar’ın annesi Esma’nın, en yakın arkadaşıdır. Kuralları ve yargıları olan, çok konuşan bir kadındır. Kötü geçmişini Gülizar’ın umutlu hayatı üzerinden temize çekmeyi amaç edinmiştir.
Şerif Sezer - Hayriye
Mehmet Rıfat Sepetçi’nin annesidir. Kocası Ziya Bey vefat ettikten sonra çiftliğin ve işlerin gizli yöneticisi olmuştur. “İktidar” kelimesinin hayattaki karşılığıdır. Güçlü, koruyucu, kavrayıcı ve sırlarla doludur. Ailesini tehdit eden tehlikelere karşı gerekirse kendini siper eder.
Berkay Ateş - Fettah
Tam bir sokak çocuğudur. Gülizar’a aşk ile bağlıdır ama bunu kendinden bile saklamaktadır. Hayali çok önemli bir besteci olmaktır. Doğduğu memleketten kan davası nedeniyle çocuk yaşta amcasıyla birlikte İzmir’e kaçmıştır. Gülizar’ın manevi partneri, menajeri ve mahalle arkadaşıdır.
Zuhal Gencer - Candan
Varlıklı bir ailenin iki kızından biridir. Zamanında şirket evliliği gibi planlı bir evlilik yapmış, Mehmet Rıfat ile evlendirilmiştir. Nazan adında, kocası iflas etmiş bir kız kardeşi vardır. Cemiyet hayatını çok önemseyen sert mizaçlı bir kadındır. Gülizar’ın varlığı en çok onun ayarlarını bozacaktır.
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