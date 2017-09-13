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Gri pasaport alacaklar dikkat!

Murat YILMAZ/ANKARA
13.09.2017 - 13:18 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 13:23

EMNİYET Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı, yurtdışındaki görevlendirmelerde kullanılan ‘gri pasaport’ olarak bilinen hizmet damgalı pasaport başvurularını ‘ellerinde pasaport kalmadığı’ gerekçesiyle 11 Eylül Pazartesi gününden beri almamaya başladı.

 Yurtdışına çıkarken gazeteci, bürokrat, sporcu ve akademisyen gibi farklı meslek sahiplerinin görevleri süresince kullandıkları gri pasaportların verilmemesi nedeniyle çok sayıda kişi de mağdur oldu.

Gri pasaportla gidecekleri ülkeye vizesiz girebilen özellikle AB projelerinde yer alan öğrenciler ve sporcular da yeni pasaport verilmemesi nedeniyle bordo pasaport alıp, gidecekleri ülkeye göre vize başvurusunda bulunmak zorunda kaldı. Katılacağı etkinliklere kısa süre bulunan kişiler ise gidememe durumuyla karşı karşıya kaldı.
Gri pasaport alacaklar dikkat

DARPHANE BASMADI YANITI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü’nün girişine, “Yeni hizmet pasaportu müracaatı alınamamaktadır. Mevcut süresi yeterli olan hizmet pasaportu aktive edilecektir” yazıları asıldı. Pasaport işlemlerini yapan görevliler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün pasaport basmadığını belirterek, yeni hizmet pasaportu veremediklerini söyledi. Süresi olanların gri pasaportlarını kullanabileceklerini belirten görevliler, yeni gri pasaportların ne zaman verilmeye başlanacağı ile ilgili bir süre de veremediklerini belirtti.

Etiketler: EMNİYET Genel Müdürlüğü , Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı , Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’
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