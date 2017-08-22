Gözler 1 Eylül'e çevrildi

Denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala balıkçılar, son hazırlıklarını tamamlıyor. Su ürünlerinde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçıların yeni sezon hazırlığı, 1 Eylül yaklaştıkça hızlandı.

İmece usulüyle yırtılan ağlarını onaran, teknelerinin yıpranan bölümlerini tamir eden balıkçılar, yeniden denize açılacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezona 10 günden az zaman kaldığını belirterek, tüm balıkçıların yeni sezon öncesi heyecanlı olduğunu söyledi.

Geçen av sezonunun tamamlanmasının ardından balıkçıların yazı ağ onarımı ve tekne bakımıyla geçirdiğini anlatan Karadeniz, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Son 15 güne kadar yeni sezondan ümitsiz olduklarını ancak Batı Karadeniz'de çingene palamudunun iyi çıkacağı yönünde izlenim edindiklerini anlatan Karadeniz, "Açıkçası bu durum tüm balıkçılarımızı sevindirdi. Geçen sezon çok miktarda palamut avlandığı için yeni sezonla ilgili pek umudumuz yoktu ancak son izlenimimiz bu sezonun da palamut yönünden iyi geçeceğini gösteriyor." diye konuştu.

Karadeniz, geçen sezon az avlanan hamsinin bu sezon daha bol olmasını beklediklerini ifade ederek, "Bu sezon hem palamut hem de hamsi avının tüm balıkçılarımız adına dengeli geçmesini diliyoruz. Şimdiden tüm balıkçı arkadaşlarımıza yeni sezonun hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

"BU SENE DENİZ ÇOK BEREKETLİ GÖRÜNÜYOR"

Ağ onarımı yapan Atilla Aydemir ise baba mesleğini sürdürdüğünü dile getirerek, küçük yaşlardan itibaren denizlerde balıkçılık yaptığını anlattı.

Bu sezon önceki senelere göre daha umutlu olduklarına dikkati çeken Aydemir, "1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyeceğiz, nasipse denize çıkacağız. Bu sene deniz çok bereketli görünüyor. Denizde her türlü balık var. Hamsi, Lüfer, palamut, istavrit gibi her türlü balık var. Bu sene umudumuz çok büyük. Balık sevenlerin de çok balık tüketebileceğini düşünüyorum. Özellikle hamsiden yana çok umutluyuz. İnşallah deniz bizi yanıltmaz." diye konuştu.

Teknesinin bakımını yapan Cumhur Akkaya ise yaz boyunca teknedeki tüm çürükleri onardığını belirterek, "Bugün ise teknenin boyasını yaparak son rötuşları yapıyorum. İnşallah sezon hepimiz adına çok iyi geçer." ifadesini kullandı.



