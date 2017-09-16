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Göz tansiyonunuz kaç?

Gözün de tansiyonu var. Göz küresi içinde göziçi sıvısı tarafından oluşturulan basıncın 9-22 mmHg arası normal tansiyon kabul ediliyor. Göz tansiyonu da takip edilmeli. Çünkü bu basınç göz sinirlerine zarar vererek, glokom (karasu) hastalığına yol açabiliyor.

Mesude ERŞAN
16.09.2017 - 11:57

Söz konusu 9-22 mmHg değerine rağmen aslında göz tansiyonu kişiye özgü bir değer. “Normal” göz tansiyonuyla ifade edilen, görme siniri üzerinde hasar oluşturmayan basınç. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Ocakoğlu, “Bu değer bazen normal kabul edilen sınırların içinde, bazen dışında olabilir. Göz tansiyon ölçümünde yüksek bir değerin tespit edilmesi o kişinin mutlaka glokom hastası olduğu anlamına gelmez. Glokom oluşabilmesi için göz tansiyon yüksekliğinin görme sinirini zedelenmesi gerekir. Bunu değerlendirecek olan glokom uzmanı” diyor.

DÖRT HASTADAN SADECE BİRİNİN TANISI VAR

Dünyada 70 milyon insanda glokom var. 40 yaşının üzerinde görülme olasılığı yüzde 2. Dünya körlük nedenleri arasında ikinci sırada olan glokom nedeniyle, 6,5 milyon insan görmesini kaybetti. Bu sayı toplam körlüklerin yüzde 13,5’ini oluşturuyor. Türkiye’de glokom sıklığının yüzde 2-2,5 arasında olduğu tahmin ediliyor. Ancak tanısı konmuş glokomlu sayısı 550 bin dolayında. Yani 4 glokom hastasından sadece biri hastalık tanısı almış.

Glokomun sinsi bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Ocakoğlu, “Özellikle sık rastlanılan belirtisiz (açık açılı) tipinde hastanın göz tansiyon artışını hissetmesi genellikle mümkün değil. Erken devrede görmede değişiklik yapmaz, ağrı veya benzeri göz şikayetine neden olmaz. Ancak çok ileri teknikler kullanıldığında (bilgisayarlı görme alanı muayenesi veya görme siniri taraması) görme siniri zedelenmesi erkenden tanınabilir. Bu nedenle göz tansiyon ölçümünde bir şüphe duyulursa mutlaka bir glokom uzmanı tarafından değerlendirilmeli” diyor.

Göz tansiyonunuz kaç

AİLEDE VARSA DİKKAT

Glokom her yaşta görülüyor. Ancak genellikle 40 yaşından sonra risk yükseliyor. Bu nedenle her göz muayenesine giden hasta, yılda bir kez mutlaka göz tansiyonuna da baktırmalı. Birinci derece akrabasında göz tansiyonu hastalığı bulunan, miyop camı derecesi 3 ve üzerinde olan, kortizon kullananlar ve şeker hastalarının daha sık baktırması gerekiyor. Prof. Dr. Ocakoğlu, “Glokom tedavi edilebilir ancak kayıplar geri getirilemez” diyor.

BİR DE OKÜLER HİPERTANSİYON VAR

“Oküler hipertansiyon”da göz içi basıncı normal değerlerin üstünde seyrediyor ancak görme sinirinde zedeleyici bir etki yapmıyor. Bu duruma en sık kornea dokusunun kalın olması neden oluyor. Bu hastaların gelecekte glokoma dönüşümü düşük olasılık yine de dikkatle takibi gerekir. Bunlarda da kornea dokusu ince ölçülürse ve göz tansiyonu çok yüksek değerlere çıkarsa, ailede glokom öyküsü varsa yüksek riskli gruba girerler ve glokom hastası gibi ilaç tedavisi başlanabilir.

DOĞUMSAL OLABİLİR

Anne babası akraba olan ve ailede görmeyen yakını bulunan, bir ya da iki kardeşi glokomlu doğan bebeklerde doğumsal glokom görülebiliyor. Göz tansiyonunun anne karnında artması henüz yumuşak olan göz küresinin dış kabuğunun genişlemesine neden olur. Bu bebekler büyük gözlü (halk arasında öküz gözü de denir) doğarlar. Ancak göz sadece büyük değil, mavimsi bir rengi var. Göz içindeki yapılar (gözün renkli tabakası, göz bebeği) rahat seçilemez. Işıktan kaçarlar ve gözleri aşırı sulanır, sıkıca gözlerini kapatırlar. Bu belirtileri gösteren bebekler doğumsal göz tansiyonu olup olmadığının öğrenilmesi için mutlaka uyutularak (genel anestezi altında) muayene edilmeliler.

 

Son Güncelleme : 16.09.2017 - 12:03
Etiketler: glokom , karasu hastalığı , göz tansiyonu
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