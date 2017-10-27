Gökçek oyuncak da olamayacak parfüm de!

Melih Gökçek’in 2 Temmuz tarihli başvurusu 27 Eylül tarihli TP Bülteninde ilan edildi. Prosedüre göre bu ilana 2 ay içinde itiraz olmaz ise Gökçek, “İ.Melih



Gökçek ar/vr” ismini beş kategoride kullanabilecek. Başkaları ise kullanamayacak.

OYUNCAK DA VAR PARFÜM DE

Başvuru yapılan 9.kategori bilgisayar, telefon gibi elektronik ürünler ile ölçme aletleri alanındaki her türlü ürünü kapsıyor. 16.kategoride peçete, havlu, afiş, poster, kırtasiye ürünleri gibi kağıt ve plastik malzemeden ürünler, ambalajlar yer alıyor. 35.kategoride reklam, pazarlama, internet sitesi, parfüm, kozmetik ürünler, çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar, aşındırıcı ürünler, arı kovanları, perdeler, porselen, yapma çiçek, cips, kahve gibi neredeyse akla gelebilecek her türlü ürün yer alıyor. 38.kategoride radyo ve televizyon yayın hizmetleri. Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil). Haber ajansı hizmetleri bulunurken, 41.kategori eğitim ve öğretim hizmetlerinin tamamını kapsıyor. Gökçek, “İ.Melih Gökçek” markasının adına tescilini gerçekleştirirse, sayılan beş kategoride istediği ürün ve hizmeti çıkarabilecek. Ancak başkaları bu adla hiç bir ürün ve hizmet üretemeyecek.

GAZETECİLİĞE Mİ DÖNECEK?

Gökçek, 2013 yılında katıldığı bir televizyon programında belediye başkanlığından sonra “Allah ömür verirse emekliliğimi yaşayıp mesleğimi yapmak istiyorum” demişti. Gökçek, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunu.

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