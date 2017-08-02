Girişimcilik Vakfı, Webtures işbirliğiyle  girisimle.com’a “merhaba” dedi

Nüfusun %50'sinin genç olduğu ülkemizin, girişimcilik ile yaratabileceği ivmeye inanan Girvak,girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak ve gençlere girişimciliğin bir kariyer alternatigi olduğunu aşılamayı misyon edinirken girişimcilik potansiyeli olan gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmasına destek oluyor. Girişimcilik Vakfı, dijital sponsoru Webtures tarafından yenilenen bloğunu, “girisimle.com” adıyla girişimci adaylarıyla buluşturuyor.

İçeriğinde 800’e yakın yazı bulunan, 14 bin’den fazla ziyaretçi ve 23 bin’e yakın sayfa görüntülemesine sahip girisimle.com, Webtures işbirliğiyle girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı sürdürecek. Blogta Girişimcilik Vakfı haberleri, Fellow yazıları, motivasyon videoları, girişimcilere hem dünyadan hem Türkiye’den ilham verici içerikler, tavsiyeler ve girişimcilik hikayeleri bulunuyor.