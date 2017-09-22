Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Gıda katkı maddelerinde yeni düzenleme

Gıda katkı maddelerinde yeni düzenleme

AA
22.09.2017 - 12:10 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 12:10

Bebek ve küçük çocuklara özel gıdalarla salçada kullanılan katkı maddeleriyle ilgili değişikliğe gidildi, bazı gıdalarda kullanımına izin verilen katkı maddeleri limitleri de değiştirildi.

Bebek ve küçük çocuklara özel gıdalarla salçada kullanılan katkı maddeleriyle ilgili değişikliğe gidildi, bazı gıdalarda kullanımına izin verilen katkı maddelerinin limitleri de yeniden düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, teneke ve cam ambalajdakiler hariç salça, domates püresi ve biber püresinde kullanılmasına izin verilen "sorbik asit-sorbatlar"ın kullanımı için verilen geçiş süresi bu sene sonuna kadar uzatıldı.

Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği kapsamında yer alan bebek ve küçük çocuk gıdalarında sadece kendi kategorisinde yer alan katkılar kullanılabilecek. Bunun dışında, ürün bileşimlerinden gelen taşınma prensibinden kaynaklanabilecek katkı maddeleri dahil hiçbir katkıya izin verilmeyecek.

Yönetmelikle, gıdalarda kullanımına izin verilen katkılara 3 yeni madde eklendi, 1 madde çıkartıldı, bazı gıdalarda kullanımına izin verilen katkı maddeleri limitlerinde de değişikliğe gidildi.

Etiketler: gıda katkı maddeleri , gıda maddeleri , Türk Gıda Kodeksi
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri