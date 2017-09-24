Gençlik Başımda Duman oyuncuları kimler? İşte kadro ve hayatları

Tanıtımlarıyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gençlik Başımda Duman, ilk bölümüyle ekranlara ‘merhaba’ dedi. ‘Kısmetse Olur’un popüler gelin ve damat adaylarının kadrosunda yer aldığı Gençlik Başımda Duman, hafta sonları izleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Gençlik Başımda Duman dizisinde her karakter kendi ismiyle yer alıyor. İşte o isimler ve hayatları!
NUR ERKOÇ CİMİLLİ KİMDİR?
24 yaşında olan Nur Erkoç aslen İzmirli. Çok erken yaşta nikah masasına oturan Nur Erkoç’un ilk evliliği 1 yıl sürdü. İvent organizatörlüğü yapan Nur Erkoç, Kısmetse Olur programında tanıştığı Batuhan Cimilli ile hayatını birleştirdi. Çiftin Aselhan isminde bir kızları var.
BATUHAN CİMİLLİ KİMDİR?
Kısmetse Olur ilk sezonuna sonradan dahil olan Batuhan Cimilli 1990 yılında doğdu. Aslen Erzurumlu olan Batuhan Cimilli, varlıklı bir aileden geliyor, işletmecilik yaparak hayatını sürdürüyor.
CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?
1996 doğumlu olan Cansel Çördük, Kültür Üniversitesi İngiliz dilli ve Edebiyatı hazırlık bölümü öğrencisi. 1.75 boyuncaki Cansel, aslen Antalyalı. Kısmetse Olur’un popüler isimlerinden Eser West ile yaşadığı ilişkisini noktalayan Cansel Çördük, mankenlik yapıyor.
EMRE UBEYLİ KİMDİR?
Kısmetse Olur’un ilk sezon adaylarından Emre Ubeyli, 1993 yılında Ankara’da doğu. Açık Öğretim Spor Yönetimi mezunu olan Emre Ubeyli, fitness antrenörlüğü yapmaktadır. Mankenlik geçmişi bulunmaktadır.
GÖKHAN SARA KİMDİR?
Gökhan Sara 26 yaşında Kısmetse Olur'un 2. sezonuyla adını duyuran isimlerden biri. Rize doğumlu olan Gökhan Sara, Otomotiv sektöründe işletmeci olarak hayatını sürdürüyor.
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