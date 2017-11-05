Genç tasarımcılar ustalar karşısında

Amatör tasarımcıları moda dünyasına kazandırmak amacıyla düzenlenen Dream Style Amatör Moda Tasarım Yarışması'nda jüri üyeleri, tüm tasarımların giyilebilir olmasının önem verdiklerini belirtti.
Kardelen Çetin'in tasarımı jürinin oy birliği ile birinci seçildi. İkinci Özlem Koyunbakan, üçüncü ise Taylan Özden oldu. Dereceye girenlere para ödülü verildi.
16 TASARIM DA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Birbirinden ilginç 16 tasarımın yarıştığı Dream Style finalinde büyük jüri seçim yapmakta zorlandı. İnce eleyip sık dokuyan jüri bütün tasarımları büyük bir titizlikle inceledi. Jüride Maltepe Park AVM Müdürü Ozan Canbolat, koreograf Banu Noyan, Neslihan Yargıcı, Nurseli İdiz, Şenay Akay, Aynur Aydın, Aslı Jackson ve Kemal Doğulu yer aldı.
ŞARKILARIYLA COŞTURDULAR
Jüride yer almasına rağmen, yoğun istek üzerine sahneye çıkan Kemal Doğulu, büyük beğeni toplayan 'Selfie' ve 'Üzgünüm' isimli şarkılarını söyledi. Sahneye çıkanlar arasında jüride yer alan Nurseli İdiz'ın kızı Elif İdiz de vardı. Kızını büyük bir hayranlıkla izledi.
AYNUR AYDIN ŞOV YAPTI
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın da şarkılarıyla yarışmacıların heyecanına ortak oldu. Sevilen şarkılarını art arda seslendiren Aydın, sahne şovuyla yarışmaya renk kattı.
AKADEMİK JÜRİ DEĞERLENDİRDİ
Dream Style Amatör Moda Tasarım Yarışması'nın Akademik jürisinde ise İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım Programı Başkanı Prof. Dr. Cevza Candan, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Piraye Yüksel Demircan, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefa Çeliksap, İstanbul Aydın Üniversitesi Bil Meslek Yüksek Okulu Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Başkanı Nihal Bolkol, Maltepe Üniversitesi Tasarım Bölümü Başkanı Şule Eğri aldı.
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