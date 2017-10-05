Genç çalışanları güvende tutmanın altın kuralları

Her çalışan gibi, genç çalışanlar da yasa tarafından korunur. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, “işverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin edeceklerdir.”

GENÇ ÇALIŞANLAR NEDEN RİSK ALTINDADIR?

Genç çalışanların işyerindeki tehlikelere karşı daha savunmasız olmasının birçok sebebi vardır. Riskin artmasına sebep olan bazı yaygın risk faktörleri şunlardır:

- fiziksel ve psikolojik gelişmemişlik (toyluk)

- yapmaları istenen işle ilgili risklerin farkında olmama

- fabrika/tesis, ekipman ve malzemelerle ilgili risklerin bilinmemesi

- üstleri memnun etme veya etkileme isteği

GENÇLERİ GÜVENDE TUTMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM?

İşyerindeki genç çalışanların güvenliğini temin etmenin yolu iyi bir İSG yönetim sistemine sahip olmaktır. İşverenler için genç çalışanların korunmasına yardımcı olacak 12 maddelik kontrol listemiz aşağıdaki gibidir:

1- Genç çalışanlardan sorumlu personel görevlendirmesi yapıldı mı? (kursiyerler ve geçici çalışanlar da dahil)

2- Kursiyer/stajyer olarak bulunan öğrenciler için çalışma alanının düzenlenmesine dikkat edildi mi? Hastalıkların ve kazaların düzenli raporlaması yapılıyor mu?

3- ‘Uygun ve yeterli’ risk değerlendirme yapıldı mı?

4- Genç çalışanlar için ek kontrol ölçütleri belirlendi mi?

5- Risk değerlendirmeleri özel sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını (fiziksel/bilişsel engeller, alerji ve astım gibi solunum sorunları, kalp hastalıkları, diyabet, renk körlüğü, reçeteli ilaç kullanma vb.) dikkate alıyor mu?

6- Genç çalışanlara yasak olan çalışmalar açıkça belirlendi mi?

7- Tehlikeli iş aletlerinin, fabrikanın, ekipmanın veya malzemenin uzaklaştırılması/güvenli hale getirilmesi için önlemler alındı mı?

8- Kişisel güvenlik ve her türlü istismardan korunma için gerekli düzenlemeler yapıldı mı?

9- Aileler ve sorumlu kişiler riskler ve kontrol ölçütleri ile ilgili bilgilendirildi mi?

10- Uygun idare ve oryantasyon eğitimi için düzenlemeler yapıldı mı? Şirket politikaları, kişisel sorumluluklar, çalışma alanındaki yaygın tehlikeler, kendilerini korumak için ilk günden ne bilmeleri gerektiği, tavsiye için kime başvuracakları, tehdit gördüklerinde ne yapmaları gerektiği gibi konuların kapsandığından emin olun.

11- Genç çalışanların yapacağı işler net olarak tanımlandı ve açıklandı mı? Gençler sağlıklarını ve güvenliklerini korumak için nasıl çalışmaları gerektiğini biliyorlar mı? Ve son olarak…

12- Uygun kişisel koruyucu donanımlar çalışanlara sağlandı ve bu ekipmanlarla ilgili eğitimler verildi / talimatnameler imzalatıldı mı?

Kaynak: https://kkdplatformu.com/blog/genc-calisanlari-guvende-tutmak/