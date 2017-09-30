Gemi ve yat ihracatı 900 milyon doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) derlenen verilere göre, 2016’nın ocak-ağustos döneminde dış satımı ikiye katlanan sektör, aynı zamanda yüzde 100.9’luk ihracat artışına da imza atmış oldu. Gemi ve yat sektörünün yılın 8 aylık dönemindeki ihracatının 628 milyon 650 bin dolarlık kısmını İstanbul gerçekleştirdi. İstanbul’un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren şehirler, 190 milyon 340.1 bin dolarla Yalova, 43 milyon 424.9 bin dolarla İzmir, 19 milyon 723.3 bin dolarla Kocaeli oldu. Gemi ve yat sektörünün yılın 8 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Malta oldu. Malta’ya 146 milyon 962,3 bin dolarlık ihracat yapılırken, söz konusu ülke sektör ihracatının yüzde 16.3’lük kısmını karşıladı. Malta’yı, 130 milyon 155.5 bin dolarla Norveç ve 126 milyon 452.9 ile İzlanda takip etti.