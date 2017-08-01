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Gelişmekte olan ülke borsaları üç yılın zirvesinde

REUTERS
01 Ağustos 2017 - 15:39Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 15:40

Gelişmekte olan ülke piyasaları, toparlanan Çin verilerinin ve zayıf seyir izleyen doların etkisiyle yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Venezuela tahvilleri ise, artan siyasi gerilimin ve ABD'nin uyguladığı yaptırımların endişeleri artırmasıyla bir yıldan fazla sürede en düşük seviyesine geriledi. Gelişmekte olan ülkeler MSCI endeksi, Çin lokomotif hisselerinin  19 ayın en yüksek seviyesini görmesiyle yüzde 25 arttı. Rus borsaları , petrol fiyatlarının desteğiyle iki haftanın en yüksek kazanımını elde etti.

Çin imalat sektöründeki büyüme Temmuz'da ihracattaki güçlü seyirin desteğiyle üretim ve yeni siparişlerdeki artışa paralel olarak hızlandı. Macaristan, Çek Cumhuriyeti  ve Romanya borsaları da kazançlarını artırırken, euro bölgesi ekonomik büyümesi güçlü seyrini koruyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yasama yetkisi verilmesinin ardından ABD'nin yeni yaptırım uygulamasının ardından hala dikkatler Venezuela'da. Venezuela devlet petrol şirketi getirileri VE029436720=, verim eğrisi genelinde düştü.

Etiketler: Borsa , gelişmekte olan ülkeler , çin verileri
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