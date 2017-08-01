Gelişmekte olan ülke borsaları üç yılın zirvesinde

Venezuela tahvilleri ise, artan siyasi gerilimin ve ABD'nin uyguladığı yaptırımların endişeleri artırmasıyla bir yıldan fazla sürede en düşük seviyesine geriledi. Gelişmekte olan ülkeler MSCI endeksi, Çin lokomotif hisselerinin 19 ayın en yüksek seviyesini görmesiyle yüzde 25 arttı. Rus borsaları , petrol fiyatlarının desteğiyle iki haftanın en yüksek kazanımını elde etti.

Çin imalat sektöründeki büyüme Temmuz'da ihracattaki güçlü seyirin desteğiyle üretim ve yeni siparişlerdeki artışa paralel olarak hızlandı. Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya borsaları da kazançlarını artırırken, euro bölgesi ekonomik büyümesi güçlü seyrini koruyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yasama yetkisi verilmesinin ardından ABD'nin yeni yaptırım uygulamasının ardından hala dikkatler Venezuela'da. Venezuela devlet petrol şirketi getirileri VE029436720=, verim eğrisi genelinde düştü.