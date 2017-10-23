Gelirin tümü STK'lara gidiyor

Araştırmalar son 10 yılda STK’lara yapılan bağışların azaldığını gösteriyor. Bağışın önündeki en büyük engel ise bağış tutarı. Başak Süer ve Ali Aksakarya tarafından kurulan platform evde duran eşyalardan elde edilecek gelirlerin STK'lara bağışlanmasını sağlıyor.

1100 ürünün listeli olduğu platformda şimdiye kadar gerçekleştirilen alışverişlerden 20 bin TL'nin üzerinde bağış sağlandı.

TOMS'TAN İLHAM ALDI

Givin’in kurucu ortağı Başak Süer, profesyonel iş hayatına devam ederken, topluma fayda sağlayan işlere emek harcaması gerektiği düşüncesiyle bu platformu oluşturduğunu söyledi. Konuşmayı eyleme nasıl dönüştürebiliriz diye düşünürken TOMS ayakkabılarının hikayesiyle karşılaştığını söyleyen Süer, çocuklar ve gençlere destek için nasıl bir sosyal girişim oluşturulabileceği üzerine çalışmaya başlamış. Herkesin evinde, ofisinde bir sürü kullanmadığı eşyası olduğunu, bunları satarak kazanacakları gelire ihtiyacı olmayan bir kitle olduğunu gören Süer, kullanılmayan eşyaların, marka ürün ve deneyimlerinin hatta bilgi ve becerinin bağış karşılığında verilebileceği bir platform kurabileceğini düşünmüş.

Platformdan elde edilen gelirlerin TEGV, TOG, Tohum Otizm Vakfı, Koruncuk ve TOÇEV’e bağışlandığını söyleyen Süer, kendilerinin maddi potansiyeli olabilecek her türlü kaynağı bağışa dönüştürdüklerini dile getirdi. Platformda bugün itibariyle 110 bin TL’nin üzerinde bir bağış potansiyeli olduğunu belirten Süer, pazarlama yatırımı, beyaz yaka destekçilerin artması ve kurumsal işbirlikleriyle çok daha yukarılara çıkacağının altını çiziyor.

SPONSOR ARIYOR

İlk sponsorluk desteklerini BKM Express’den aldıklarını ve kullanıcı haline gelen kurumların buradan hediye çeki vererek, hedef tüketicisine ürünlerini denettirebileceğini söyleyen Süer, kurumsal destekçi ve melek yatırımcı arayışında olduklarını anlatıyor.

Eğitime sürdürülebilir bir sistem inşa ederek destek olmak isteyen bir grubun bu projeyi sahiplenmesiyle platformun daha da büyüyeceğini ve daha fazla insana fayda sağlanabileceğini düşünen Süer, uzun vadeli hedefinin dünyaya açılmak olduğunun da altını çiziyor.