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Hürriyet Pazar Haberleri

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    Hürriyet >Kelebek >Hürriyet Pazar>Gel barışalım artık

    Gel barışalım artık

    Mehmet İren / miren@hurriyet.com.tr
    09.09.2017 - 10:56 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 10:57

    Rusya ile Japonya barışıyor, İstanbul’da turizmin biri bitse biri başlar, haftanın salça olunanı Cem Yılmaz. Buyurun başlayalım...

    1- İstanbul’u bir çekim merkezi haline getiren ve iddiaya göre merdiven altı olarak da yapılmaya başlanan şey nedir?

    a. Kedi yetiştiriciliği

    b. Müteahhitlik

    c. Saç ekimi

    d. Lalecilik

    e. Nargilecilik

    Gel barışalım artık

    2- Milli Gazete’nin tepki göstererek iptalini istediği, Trabzon’da düzenlenecek
    olay hangisi olabilir?

    a. Trabzonspor-Galatasaray maçı

    b. Sümela Manastırı restorasyon çalışması

    c. Geleneksel pilav şenliği

    d. Uluslararası yoga festivali

    e. Trabzon’un kurtuluşu kutlamaları

    Gel barışalım artık

    3- MEB onaylı altıncı sınıf Türkçe ders çalışma kitabındaki bir soruda yer alan kutup ayılı karikatürde sıkıntı var. Ne bu sıkıntı?

    a. Karikatürde bedevi de var

    b. Ayı nahoş bir el hareketi yapıyor

    c. Ayı sigara içiyor

    d. Ayı Türk değil

    e. Ayının ağzı bozuk

    Gel barışalım artık

    4- Cem Yılmaz bu hafta aşağıdakilerden hangisiyle itham edildi?

    a. FETÖ’cülük

    b. Kötü beslenme

    c. Çok beygirli araç kullanımıyla küresel ısınmaya yüksek katkı payı

    d. Peruk takmak

    e. Markette kavga çıkarmak

    Gel barışalım artık

     

     

    Cevaplar: 1-C, 2-D, 3-B, 4-A

    Etiketler: gündem , test , komik
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