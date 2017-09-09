Gel barışalım artık

1- İstanbul’u bir çekim merkezi haline getiren ve iddiaya göre merdiven altı olarak da yapılmaya başlanan şey nedir?

a. Kedi yetiştiriciliği

b. Müteahhitlik

c. Saç ekimi

d. Lalecilik

e. Nargilecilik

2- Milli Gazete’nin tepki göstererek iptalini istediği, Trabzon’da düzenlenecek

olay hangisi olabilir?

a. Trabzonspor-Galatasaray maçı

b. Sümela Manastırı restorasyon çalışması

c. Geleneksel pilav şenliği

d. Uluslararası yoga festivali

e. Trabzon’un kurtuluşu kutlamaları

3- MEB onaylı altıncı sınıf Türkçe ders çalışma kitabındaki bir soruda yer alan kutup ayılı karikatürde sıkıntı var. Ne bu sıkıntı?

a. Karikatürde bedevi de var

b. Ayı nahoş bir el hareketi yapıyor

c. Ayı sigara içiyor

d. Ayı Türk değil

e. Ayının ağzı bozuk

4- Cem Yılmaz bu hafta aşağıdakilerden hangisiyle itham edildi?

a. FETÖ’cülük

b. Kötü beslenme

c. Çok beygirli araç kullanımıyla küresel ısınmaya yüksek katkı payı

d. Peruk takmak

e. Markette kavga çıkarmak

Cevaplar: 1-C, 2-D, 3-B, 4-A