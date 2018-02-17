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Geçen yıl ihracatını yüzde 50 arttırdı

Hürriyet Haber
17.02.2018 - 16:39 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin ilk seramik fabrikası konumundaki Uşak Seramik Sanayii, yeniden yapılanma ve markalaşma atağı kapsamında Ar-Ge yatırımlarına da hız verdi. Yeni ürünlerine oluşan ilgi sonucu geçen yıl yaklaşık yüzde 50 ihracat artışı sağladıklarını belirten Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış, “Yeni pazarlara odaklanan Uşak Seramik, bu yıl da yüzde 60 civarında ihracat artışı hedefliyor” dedi

Dünya genelinde 45 ülkeye ihracat yapan Uşak Seramik, ihracatını geçen yıl yüzde 50 civarında artırdı. Firma, 2018’de Afrika ülkeleri ağırlıklı olmak üzere yeni pazarlara odaklanacak.

“2017’DE YÜZDE 50 İHRACAT ARTIŞI SAĞLADIK”
Seramik sektörü ile Uşak Seramik’in çalışmaları hakkında bilgi veren Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış, “Son yıllarda sektörümüzde de doğal yaşamı anlatan ürünler ilgi görüyor. Biz de bu kapsamda dijital baskı alanına yoğunlaştık” diyerek, şunları söyledi: “Dijital baskı, kopyalama ile 3 boyutlu doğal mermer görünümlü ürünler üretiyoruz. Uşak Seramik ülkemizde bu alanda yaptığı yeni çalışmalarla en iddialı firma konumunda...Ar-Ge yatırımlarımız hız kazandı. Özgün tasarımlara yöneldik. İnsanlar, özlem duyduğu doğayı evindeki doğa manzaralı seramik ürünleri ile gideriyor.”

Durmuş Tanış, İngiltere, İsrail, Almanya ve Romanya başta olmak üzre yaklaşık 45 ülkeye ihracat yapan ve geçen yıl yaklaşık yüzde 50 ihracat artışı sağlayan Uşak Seramik’in bu yıl da gelen talepler doğrultusunda yeni pazarlara odaklanacağını ve yüzde 60 civarında ihracat artışı hedeflediğini kaydetti…

BOŞLUĞU TÜRK ÜRÜNLERİ DOLDURACAK
Öte yandan, sektör hakkında da bilgi veren  Tanış, “2008 -2009 yıllarında yaşanan kriz sonrası Avrupa’da seramik sektöründe bir boşluk oluştu. AB ülkelerinde faaliyet gösteren birçok seramik fabrikası kapandı. Biz üretici ülke olarak, geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizle sektörde oluşan bu boşluğu doldurmaya odaklandık. Uşak Seramik olarak yurt dışındaki evlerde de Türk seramiği kullanımını artıracağız” dedi.

Etiketler: Uşak Seramik , Durmuş Tanış , Seramik
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