 Garip sorunlarla yolları ayrılmış 10 ünlü isim

Bette Davis ve Joan Crawford

Bu ikili ekranda "Whatever Happened the Baby Jane? "de birlikte kamera karşısına geçmiş olsa da gerçek hayatta tam anlamıyla birer düşmanlar. Öyle ki Davis’in bir zamanlar Cassford için "MGM’de Lassie hariç tüm erkek yıldızlarla uyumuşluğu vardır" gibi ağır bir söz söylemişliği var.





Julie Andrews ve Audrey Hepburn

Julie Andrews 1965 yılında Mary Poppins’deki performansıyla Altın Küre’de En İyi Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Ekrandaki tatlı karakterine rağmen konuşması sırasında nükteli bir şekilde Jack Warner’a seslenip, kendisi yerine My Fair Lady filmi için Hepburn’u seçtiği için teşekkür etti. Hepburn En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilmişti.





Eminem ve Nick Cannon

Mariah Carey ve Eminem yıllar boyunca kavga içinde oldular. 2009’da Eminem Mariah Carey’in “The Warning” isimli albümü hakkında ileri geri konuştuğunda ise olaya Carey’in kocası Nick Cannon’da karıştı. Bu konu hakkında bir yazı yayınlayarak Mimi’nin Eminem’i 8 yıl önce fırçalaması nedeniyle karısına takıntılı olduğunu açıklamış ve rapper’ı bayağı üzmüştü.





Kanye West ve Taylor Swift

Bu olayı çoğumuz gözlerimizle gördük. 2009 yılında Taylor Swift MTV VMA’da En İyi Kadın Videoklip ödülünü aldığında Kanye West bütün şımarıklığıyla sahneye fırlayıp, Swift’in elinden mikrofonu kapıp, bu ödülü Beyonce’un alması gerektiğini haykırmıştı. Beyonce dahil herkesin şaşırdığı bu olay oldukça sansasyon yarattı. Kanye nihayetinde özür diledi ve bir süre gözlerden uzak durdu.

Madonna ve Elton John

Madonna ve Elton John çok büyük iki isim. Ancak aralarındaki husumet 2004 yılında Q ödüllerinde Elton John’un kendini tutamamasıyla başladı. Kendisine Madonna’nın en iyi canlı performans sanatçısı olduğu söylendiğinde Elton John eteğindeki taşları döktü ve playback yapan herhangi birinin nasıl en iyi performans sanatçısı olabileceğini sorgulayan sözleriyle ilişkilerini tamamen bitirdi.



