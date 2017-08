Game Of Thrones 7. sezon 4. bölüm fragmanı nefes kesti

Game Of Thrones’un The Spoils of War ismini taşıyan 7. sezon 4. bölüm fragmanı izleyicileriyle buluştu. Nefes kesen sahneler içeren Game Of Thrones 7. sezon yeni bölüm fragmanında merak uyandıran detaylar yer alıyor. Game of Thrones’un son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Daenerys ile Jon Snow’un ilk karşılaşması ise tüm dizi takipçilerini ekrana kilitledi. Atalarının kefaretini çekmelerinin saçma olduğu konusunda fikir birliğine varan ikili ortak olmaya karar verdi. Bu gelişmenin ardından neler olacağını merak eden izleyiciler yeni fragmanla ilk ipuçlarını edindi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Game of Thrones 7. sezon 3. bölümde Jon Snow, Tyrion’ın çağrısına uyarak, yanında Davos’la birlikte Ejderha Kayası’na çıktı. Daenerys’in amacı Kuzey’in geçmişte verdiği söze, yani Targaryenlere diz çökmeye devam etmesiydi. Tyrion ise Jon Snow’a daha barışçıl bir mesaj göndermişti. İkili ilk karşılaşmanın başın da sorun yaşasa da sonunda anlaşmaya vardılar ancak Jon Snow, Akgezenler konusunda insanları nasıl ikna edeceğini bilmiyordu.