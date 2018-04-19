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Yıllarca çöpleri topladı, o çöplerle bakın ne yaptı

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Hürriyet Haber
19.04.2018 - 20:20 | Son Güncelleme:
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Yıllarca çöpleri topladı, o çöplerle bakın ne yaptıNext

İngiltere'de yaşayan Angus Carnie, kısa süre önce beyninde bir tümör olduğunu öğrendi. Gördüğü bir tedavinin ardından iyileşen ve zor bir dönemi atlatmayı başaran Carnie, McDonald's restoranlarından topladığı kartonlar ve diğer bulduğu çöplerle bir ev inşa etmeyi başardı!

Etiketler: McDonald's , çöp , geri dönüşüm
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