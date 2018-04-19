Yıllarca çöpleri topladı, o çöplerle bakın ne yaptı

İngiltere'de yaşayan Angus Carnie, kısa süre önce beyninde bir tümör olduğunu öğrendi. Gördüğü bir tedavinin ardından iyileşen ve zor bir dönemi atlatmayı başaran Carnie, McDonald's restoranlarından topladığı kartonlar ve diğer bulduğu çöplerle bir ev inşa etmeyi başardı!
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.