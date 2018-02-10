Yeni yaşını eski eşleriyle kutladı

MEHMET Ali Erbil, 61’inci yaşını önceki akşam Rumelihisarı’ndaki bir mekanda kutladı. Partiye ünlü şovmenin kızları Yasmin ve Sezin Erbil’in yanı sıra eski eşleri Nergis Kumbasar ve Tuğba Coşkun da katıldı. Davetliler arasında ayrıca Seda Sayan, Nur Yerlitaş ve Derya Şensoy da vardı.
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