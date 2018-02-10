Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Yeni yaşını eski eşleriyle kutladı

Yeni yaşını eski eşleriyle kutladı

MEHMET Ali Erbil, 61’inci yaşını önceki akşam Rumelihisarı’ndaki bir mekanda kutladı.

Behlül AYDIN
10.02.2018 - 15:56 | Son Güncelleme:
1 / 9
Yeni yaşını eski eşleriyle kutladıNext

MEHMET Ali Erbil, 61’inci yaşını önceki akşam Rumelihisarı’ndaki bir mekanda kutladı. Partiye ünlü şovmenin kızları Yasmin ve Sezin Erbil’in yanı sıra eski eşleri Nergis Kumbasar ve Tuğba Coşkun da katıldı. Davetliler arasında ayrıca Seda Sayan, Nur Yerlitaş ve Derya Şensoy da vardı.

Etiketler: mehmet ali erbil , nergis kumbasar , tuğba coşkun , gazete haberi

En Yeni Kelebek Galeriler

Survivor'a Adriana Lima uğurladı

Survivor'a Adriana Lima uğurladı

Yeni yaşını eski eşleriyle kutladı

Yeni yaşını eski eşleriyle kutladı

Bir zamanlar magazin dünyası

Bir zamanlar magazin dünyası

Zor oturdu

Zor oturdu

İşte benim zengin hayatım

İşte benim zengin hayatım

Sevgilisi doğuştan Avrupalı

Sevgilisi doğuştan Avrupalı

Hayatının sırrını ağzından kaçırdı

Hayatının sırrını ağzından kaçırdı

Şahan'dan takipçisine sert yanıt

Şahan'dan takipçisine sert yanıt

'Aldatılırsam affederim'

'Aldatılırsam affederim'

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri