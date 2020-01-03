Haber Giriş: 03 Ocak 2020 - 07:59,
Yeni nesil mankenlik tartışması
Giyim markası Zara’nın internet sitesinde yer alan mankenler, sosyal medyada tartışma yarattı.
Bazı alışveriş tutkunları, mankenleri güzel, pozlarını da estetik bulmadıklarını belirtti. Türk moda dünyasının önde gelenleri, markaların alışılagelmiş güzellik algısını yıkan manken seçimlerini yorumladı.
Güzellik algısı yurtdışında değişti
Öykü BAŞTAŞ: Güzellik algısı aslında yurtdışında değişeli yıllar oldu. İnsanlar güzelliği onlara empoze edilmiş haliyle kabul etmişler ve maalesef herkes sürekli aynı olmaya çalışıyor. Halbuki güzellik dediğimiz şey benzersiz olmak ile alakalı bence. Özellikle Gucci gibi high fashion markaları için. Türkiye’de insanların tek bir güzellik tanımına, kendilerini ve başkalarını estetik veya başka şeyler ile uydurmaya çalışmalarını saçma buluyorum. Bir insanın kendi vücudunda mutlu hissetmemesini üzücü buluyorum.
Zara’nın modelleri bence biraz sıkıcı
Atıl Kutoğlu: Şimdi bir yanda Gucci’nin kullandığı pek de güzellik normlarına girmeyen ama dikkat çeken modeller var gündemde. Ama diğer yanda da Gigi Hadid, Bella Hadid gibi güzel top modeller var. Markalar artık farklı yaklaşımlar peşinde. Ben doğal görünümlü model trendini sonuna kadar destekliyorum. Ama Zara’nın modellerini ve fotoğraflarını ben de biraz sıkıcı buldum açıkçası.
Alışılmışın dışında manken keyif veriyor
Zeynep Kartal: Benim için bir mankenin öncelikle o kıyafete nasıl hayat verdiği ve o tasarımı üzerinde nasıl taşıdığı önemli. Özgün yüz hatlarına kilo ve yaş aralıklarına sahip kadınların defilelerde boy göstermesini ve alışılmış manken algısında yeni bir dönem başladığını görmekten keyif alıyorum.
Model göze hitap etmeli
Demet Şener: Yeni kullanılan modellerin daha içimizden, daha kusurlu ve daha sıradan olmaları bence kadınların kendini daha rahat hissetmesini sağladı. Ama bu durumu da abartmamak lazım. Değişik olmak adına çok sıradan görünen modelleri de kullanmak bana markaların konuşulma isteği gibi geliyor. Marka çalışmaları biraz da gözümüze hitap etmeli diye düşünüyorum.
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