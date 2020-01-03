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Haber Giriş: 03 Ocak 2020 - 07:59, /

Yeni nesil mankenlik tartışması

Giyim markası Zara’nın internet sitesinde yer alan mankenler, sosyal medyada tartışma yarattı.

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Bazı alışveriş tutkunları, mankenleri güzel, pozlarını da estetik bulmadıklarını belirtti. Türk moda dünyasının önde gelenleri, markaların alışılagelmiş güzellik algısını yıkan manken seçimlerini yorumladı.

2Güzellik algısı yurtdışında değişti

Güzellik algısı yurtdışında değişti

Öykü BAŞTAŞ: Güzellik algısı aslında yurtdışında değişeli yıllar oldu. İnsanlar güzelliği onlara empoze edilmiş haliyle kabul etmişler ve maalesef herkes sürekli aynı olmaya çalışıyor. Halbuki güzellik dediğimiz şey benzersiz olmak ile alakalı bence. Özellikle Gucci gibi high fashion markaları için. Türkiye’de insanların tek bir güzellik tanımına, kendilerini ve başkalarını estetik veya başka şeyler ile uydurmaya çalışmalarını saçma buluyorum. Bir insanın kendi vücudunda mutlu hissetmemesini üzücü buluyorum.

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Gucci’nin yeni yüzü Armine Harutyunyan

4Çirkin model gelip geçici bir trend

Çirkin model gelip geçici bir trend

Raşit Bağzıbağlı: Güzel olmak asla eksi puan getirmez modellere. Güzel insan her zaman ayrıcalıklıdır. Çirkinler model olamaz diye bir şey de yok ama bu çok gelip geçici bir trend. Güzel insan modada her zaman kazanır. Bu oyunun kuralı bu.

5Zara’nın modelleri bence biraz sıkıcı

Zara’nın modelleri bence biraz sıkıcı

Atıl Kutoğlu: Şimdi bir yanda Gucci’nin kullandığı pek de güzellik normlarına girmeyen ama dikkat çeken modeller var gündemde. Ama diğer yanda da Gigi Hadid, Bella Hadid gibi güzel top modeller var. Markalar artık farklı yaklaşımlar peşinde. Ben doğal görünümlü model trendini sonuna kadar destekliyorum. Ama Zara’nın modellerini ve fotoğraflarını ben de biraz sıkıcı buldum açıkçası.

6Giysinin modelde duruşu önemli

Giysinin modelde duruşu önemli

Cengiz Abazoğlu: Birini görüntüsünden dolayı eleştirmek çok yanlış. Benim için, tasarlamış olduğum giysinin modelde nasıl durduğu önemlidir. Bu görsellerdeki kızları çirkin diye tanımlayanların daha derin problemlerinin olduğunu düşünüyorum.

7Alışılmışın dışında manken keyif veriyor

Alışılmışın dışında manken keyif veriyor

Zeynep Kartal: Benim için bir mankenin öncelikle o kıyafete nasıl hayat verdiği ve o tasarımı üzerinde nasıl taşıdığı önemli. Özgün yüz hatlarına kilo ve yaş aralıklarına sahip kadınların defilelerde boy göstermesini ve alışılmış manken algısında yeni bir dönem başladığını görmekten keyif alıyorum.

8Kusursuz güzelliğe ‘dur’ diyorlar

Kusursuz güzelliğe ‘dur’ diyorlar

Tülin Şahin: Özellikle kadınlar hem medya hem de markalar tarafından dayatılan kusursuz ve imkânsız güzelliğe karşı “dur” diyorlar. Çünkü kadının günlük hayatında üzerinde zaten yeterince yük var.

9Model göze hitap etmeli

Model göze hitap etmeli

Demet Şener: Yeni kullanılan modellerin daha içimizden, daha kusurlu ve daha sıradan olmaları bence kadınların kendini daha rahat hissetmesini sağladı. Ama bu durumu da abartmamak lazım. Değişik olmak adına çok sıradan görünen modelleri de kullanmak bana markaların konuşulma isteği gibi geliyor. Marka çalışmaları biraz da gözümüze hitap etmeli diye düşünüyorum.

10‘ActIve avatar’ dönemi

‘ActIve avatar’ dönemi

Deniz Berdan: Normal görünümlü modellerin dönemi bile bitti artık. Şimdi gerçek olmayan görüntüde yani “active avatar” denen model trendi geldi. Yeni dünya şartlarında yaşayabilmek için evrim geçirmiş görünümlü modeller kullanılıyor.

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