Yeni nesil mankenlik tartışması

Güzellik algısı yurtdışında değişti Öykü BAŞTAŞ: Güzellik algısı aslında yurtdışında değişeli yıllar oldu. İnsanlar güzelliği onlara empoze edilmiş haliyle kabul etmişler ve maalesef herkes sürekli aynı olmaya çalışıyor. Halbuki güzellik dediğimiz şey benzersiz olmak ile alakalı bence. Özellikle Gucci gibi high fashion markaları için. Türkiye’de insanların tek bir güzellik tanımına, kendilerini ve başkalarını estetik veya başka şeyler ile uydurmaya çalışmalarını saçma buluyorum. Bir insanın kendi vücudunda mutlu hissetmemesini üzücü buluyorum.