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Televizyon
13 Kasım 2019 - 16:54,

Wonder Woman filminin konusu ne? Wonder Woman oyuncuları kimler?

Wonder Woman filmi önceden izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için TV ekranlarında yayınlanıyor. Atv yayın akışında filmi gören Wonder Woman filminin konusu ve oyuncularıyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Wonder Woman filminin konusu ne? Wonder Woman oyuncuları kimler?

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Yönetmen koltuğunda Patty Jenkins'in olduğu Wonder Woman, 15 Mayıs 2017 tarihinde vizyona girmişti. Amerikan süper kahraman filmi. DC Extended Universe'in dördüncü yapımı olarak tasarlandı. Film Patty Jenkins tarafından yönetilirken senaryo Jason Fuchs tarafından yazıldı.

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Wonder Woman karakterini Batman vs Superman: Adaletin Şafağı filminde olduğu gibi yine Gal Gadot canlandırıyor. Peki, Wonder Woman filminin konusu ne? Wonder Woman oyuncuları kimler?

Gal Gadot’a başrolde Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright ve David Thewlis eşlik ediyor.

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WONDER WOMAN

Wonder Woman'a dönüşecek olan Diana, savaş tanrısı Ares insanlığı şiddet ve savaşa yönlendirdiğinden beri uzak gizli bir adada yaşayan Amazon savaşçılarının arasında büyür. Zaman içinde ne kadar güçlü ve azimli bir savaşçı olduğunu kanıtlayan Diana, yavaş yavaş Amazon'ların Ares'i yok etmek için kurduğu plan içinde ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlar. Diana, adaya düşen bir uçaktan Amerikalı casus Steve'in (Chris Pine) hayatını kurtarır. Steve'e göre birinci dünya savaşı son günlerini yaşıyordur, çünkü Alman ordusu teslim olmak üzeredir.

Fakat psikopat Alman generali Ludendorff'un (Danny Huston) ölümcül bir gazı savaşa sokma planları yerinde giderse, savaşı kaybetmeleri mümkündür. Bu yüzden Steve, gaz hakkında çaldığı bilgileri İngiliz'lere götürmek zorundadır. Savaşın halen dünyaya ne kadar zarar verdiğine sinirlenen Diana ise, Steve ile adayı terk edip aslında Ares olduğuna inandığı Ludendorff'u öldürmeye ant içer. Diana'ya göre Ares öldüğü anda bütün savaşlar bitecek, ve insanlar barış içinde yaşayacaktır.

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