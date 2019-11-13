Wonder Woman filminin konusu ne? Wonder Woman oyuncuları kimler?

WONDER WOMAN



Wonder Woman'a dönüşecek olan Diana, savaş tanrısı Ares insanlığı şiddet ve savaşa yönlendirdiğinden beri uzak gizli bir adada yaşayan Amazon savaşçılarının arasında büyür. Zaman içinde ne kadar güçlü ve azimli bir savaşçı olduğunu kanıtlayan Diana, yavaş yavaş Amazon'ların Ares'i yok etmek için kurduğu plan içinde ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlar. Diana, adaya düşen bir uçaktan Amerikalı casus Steve'in (Chris Pine) hayatını kurtarır. Steve'e göre birinci dünya savaşı son günlerini yaşıyordur, çünkü Alman ordusu teslim olmak üzeredir.



Fakat psikopat Alman generali Ludendorff'un (Danny Huston) ölümcül bir gazı savaşa sokma planları yerinde giderse, savaşı kaybetmeleri mümkündür. Bu yüzden Steve, gaz hakkında çaldığı bilgileri İngiliz'lere götürmek zorundadır. Savaşın halen dünyaya ne kadar zarar verdiğine sinirlenen Diana ise, Steve ile adayı terk edip aslında Ares olduğuna inandığı Ludendorff'u öldürmeye ant içer. Diana'ya göre Ares öldüğü anda bütün savaşlar bitecek, ve insanlar barış içinde yaşayacaktır.