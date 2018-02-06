VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! Artık bambaşka bir hayatı var
14 yıl boyunca TV ve sinema ekranlarında boy gösteren, zamanında işsizlik maaşı da alan VJ Bülent, emeklilik için yaşının dolmasını beklerken, İstanbul'dan taşınarak artık kabuğuna çekildiğini söyledi.
14 yıl boyunca TV ve sinema ekranlarında boy gösteren, zamanında işsizlik maaşı da alan VJ Bülent, emeklilik için yaşının dolmasını beklerken, İstanbul'dan taşınarak artık kabuğuna çekildiğini söyledi.
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