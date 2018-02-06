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VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! Artık bambaşka bir hayatı var

14 yıl boyunca TV ve sinema ekranlarında boy gösteren, zamanında işsizlik maaşı da alan VJ Bülent, emeklilik için yaşının dolmasını beklerken, İstanbul'dan taşınarak artık kabuğuna çekildiğini söyledi.

(İHA)
06.02.2018 - 09:46 | Son Güncelleme:
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VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı Artık bambaşka bir hayatı varNext

14 yıl boyunca TV ve sinema ekranlarında boy gösteren, zamanında işsizlik maaşı da alan VJ Bülent, emeklilik için yaşının dolmasını beklerken, İstanbul'dan taşınarak artık kabuğuna çekildiğini söyledi.

Etiketler: VJ bülent , VJ Bülent kimdir , istanbul

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VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! Artık bambaşka bir hayatı var

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