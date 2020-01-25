Uyuşturucu kullanıyordu, sokaklarda yatıyordu! Şimdi ise tanınan bir milyoner

Dibe vuran ve hayattan beklentisini sıfırlayanlar aslında hayatın ne gibi sürprizlerle dolu olduğunu fark etmeyenlerdir. Khalil Rafati'nin yaşamı buna en güzel örneklerden biri...Amerika'nın Los Angeles kentinde yaşayan Khalil Rafati'nin hayat hikayesi umutsuz bir yaşam sürenlere ilham verecek cinsten. 50 yaşındaki Rafati uyuşturucu bağımlısıyken şu anda milyarder bir iş adamı.Çocukluğu zor geçen Khalil Rafati, Ohio'da yaşarken cinsel tacize uğradı. Pek de sağlıklı olmayan bir çocukluk ve ergenlik geçiren Rafati, bir süre sonra okulu bırakıp hırsızlık, kapkaç gibi suçlar işlemeye başladı.Yaşadığı yeri terk ederek Los Angeles'a taşınmaya karar vermiş.Los Angeles'ın kendisine şans getireceğine inanan Rafati, oto kuaförü açarak kendine yeni bir hayat kurmayı başardı.Ünlü müşterilere de sahip olan Rafati başarılı olma konusunda emin adımlarla ilerlerken marihuana işine de girmeye karar verdi.Farklı uyuşturucuları da satmaya başlayan genç adam, bir süre sonra uyuşturucu bağımlısı oldu.Bağımlılığı ciddi boyutlara gelen Rafati 2001 yılında bir partide aşırı doz nedeniyle ölümün eşiğinden döndü.Ancak uyuşturucudan tam olarak kurtulamadı. 9 kez fazla dozda uyuşturucu sebebiyle ölümden döndü. Los Angeles sokaklarında kartonlar üzerinde yaşamını sürdürdü.Hatta Rafati 2003 yılında uyuşturucu nedeniyle hapishaneye girdi. Rafati artık yolun sonuna geldiğini fark etti ve o günden itibaren sil baştan başlamaya karar verdi. Uyuşturucu nedeniyle mide ülseri olan ve ağrılarla boğuşan genç adam aynı zamanda 48 kiloya kadar düşerek tanınmaz hale gelmişti.Hapishaneden çıktıktan sonra sağlıklı yaşam prensibini benimseyen Rafati, egzersize başladı.Aynı zamanda sağlıklı beslenme alışkanlıklarına göre yaşamaya karar verdi.Bu sırada arkadaşları vasıtasıyla sıvı takviye ürünleriyle tanışan genç adam bu ürünlerin metabolizma üzerindeki etkilerini gözlemledikten sonra bu işi yapmaya karar verdi.Kendi karışımlarını üretmeye başlayan Rafati, Wolverine adını verdiği ve muz ile hurmayı karıştırdığı içeceği ile ün yaptı.Rafati kendi elleriyle hazırladığı smoothie'lerin uyuşturucu bağımlılığını iyileştirdiğini belirtti. Kendine oldukça iyi geldiğini gözlemleyen Rafati, bunu tüm rehabilite hastalarına önermeye başladı.Kısa sürede şehirde efsane olan içecekler sadece rehabilite hastalarının değil tüm sağlıklı yaşam severlerin de dikkatini çekti. Sunlife Organics adında bir sağlıklı yaşam merkezi kuran Rafati, işlerini de büyüttü. 5 yıl sonra ise 6 şube ile hizmet veren başarılı bir girişime imza atmayı başardı. Milyoner olan Rafati şu anda 32 farklı içecek, meyveli yoğurt, protein shake ve smoothie çeşitleri satan bir imparatorluğun sahibi. Asıl inanılmaz olan Rafati'nin geçmişini unutmaması. Rafati yanında çalışanları da yardıma ihtiyacı olan ve uyuşturucudan kurtulmak isteyen insanlar arasından seçerek onlara yardım ediyor.