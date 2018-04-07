Böyle olur ünlülerin gelinliği

Evlenmek için lüks mekanları seçen ünlülerin bu en özel gecelerinde nasıl gelinlikleri tercih ettiklerini merak ediyor musunuz? Kimi abartılı modellerle çıktı konukların huzuruna, kimileri ise hayallerinde yarattıklarıyla...Ama hepsi adından söz ettirmeyi başardı... İşte her yaptığı olay olan isimlerin düğün gecesi seçimleri.
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