Ünlülerden yeni yıl mesajları... Ali Sunal'dan aile pozu!
2020'ye saatler kala ünlüler art arda yeni yıl mesajları yayınladılar...
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1
İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarında yayınladıkları o mesajlar...
2
SADRİ ALIŞIK
Bu sene de hüznü, mutluluğu, heyecanı ve hayatı paylaştığım başta ailem olmak üzere herkese selam olsun. Nice senelere...
3
DERYA ŞENSOY
Sevdiklerinizle, sağlıklı, huzurlu, yüzünüzden gülümsemenin, gözlerinizden ışıltının eksik olmadığı bir yıl dilerim hepimize!
4
DEMET ŞENER
2019’un en güzel hediyesi Cenk! 2020 hepimize önce sağlık sonra huzur,mutluluk,aşk,bolluk,bereket,şans getirsin...Dilerim yeni yılda sizlerin de tüm beklentileri gerçek olur...Gönülden istediğiniz herşey sizi buluyor yeter ki kalbinizi temiz tutun...Sizleri seviyorum...
5
NAZLI KURBANZADE - ALİ SUNAL
Meğer bizim bir kızımız olacakmış. Uyurken özlemek diye bir şey varmış. Hayat ondan önce ve ondan sonra olarak ikiye ayrılacakmış. Ne çok sevgi varmış meğer içimde.
6
Öpmeye koklamaya doyamadığım, o bir kez gülsün diye binbir şekle girdiğim her haline aşık olduğum bir kızım oldu bu sene. Çok şükür! 2019 bizim için çok güzel ve unutulmazdın! 2020 hepimiz için tüm sevdiklerimizle birlikte mutlu, sağlıklı, huzur dolu olsun, herkese mutlu yıllar
7
İNCİ TÜRKAY
Yeter ki sağlık olsun, gerisini hallederiz... Mutlu yıllar!
8
AYŞE KÖKÇÜ
Güle güle 2019
9
ŞEVVAL SAM
Her yılbaşında, yıl içinde verdiğimiz zorlu sınavlar için geçmiş yıla saydırıp dururuz. Bu defa gelin hep birlikte, deneyimlediklerimiz için, öğrendiklerimiz ve bizi büyüttüğü için geçmiş yıla bir teşekkür edelim. Korkuları ardımızda bırakmaya, ileriye bakmaya, sağlığımız için bir şeyler yapmaya, sevmek için koşulsuz emek vermeye kararlı olalım. Haydi bu yıl bizim için, FARKINDALIK yılı olsun. Ruhumuzun olgunlaşıp, hafifleyeceği bir yıl, neşeyi, sağlığı, huzuru, güveni ve mutluluğu da beraberinde getirecektir.Ho şgeldin 2020❤
10
ÖMÜR GEDİK
2020’ye merhaba derken şapkamı önüme koyuyor ve geçen yıl değerlendirmemi yapıyorum.G string şort çıkışım saçmaydı, kim ne giyerse giysin ister kapansın ister açılsın, bana ne!Et tüketimine karşı yaptığım muzlu PETA paylaşımımın arkasındayım, yine olsa yine yaparım. Hayvanlar ve çevre söz konusuysa sınırım ve vereceğim hesap yok... Ve şimdi dilekler kısmı; ben başlatayım, siz devamını getirirsiniz; 2020 sağlık, neşe, mutluluk getirsin, güzel olsun, çalışalım, üretelim, paylaşalım, sadece ben demeyelim, başkalarına da faydalı olalım... Savaşlar bitsin... Şiddetin her türlüsü yeryüzünden kalksın....Hastalar iyileşsin... Küsler barışsın... Ayrı olanlar kavuşsun... Kayıplar bulunsun... Sınavlar su gibi geçsin... Sevelim, sevilelim... Hoşgel 2020
11
BUSE TERİM
2019’da paylaştığım fotoğraflar arasında en çok beğeni alan kareler bunlar olmuş.. Nasıl bir seneydi? Kayıpların olduğu, hayatın farklı dersler öğrettiği, biraz yorucu, biraz tempolu, ama genelinde “şükür” dedirten bir yıldı aslında.. 2020 bu platformda daha güzel anlar biriktireceğim, sizinle güzellikleri, iyilikleri, sevinçleri ve mutlulukları paylaşacağım bir yıl olur inşallah...
12
CEYDA DÜVENCİ
Biz aşkla, umutla hayallerimize ve 2020 deki güzel günlerimize doğru baktık bu fotoğrafta... hepimizin heyecanla, umutla, aşkla , bereketle ve sağlıkla gelen yepyeni bir yılın olsun bu yıl... 101 yılda bir böylesi yıl 2020 sonra taaa 2121... umarım özelliği gibi özel olur hepimize...
13
BERFU YENENLER
2019'u sadece bu iki fotoğrafla özetleyebilirim... Çok şey öğrendim, çok güldüm, çok ağladım, çok eğlendim, çok sevindim, çok değiştim, çok büyüdüm.
14
2019 bana hayatımın en değerli hediyesini verdin, seni asla unutmiycam. 2020 bana getiriceğin diğer güzellikler için seni heyecanla bekliyorum...
15
VOLKAN BAHÇEKAPILI
Mutlu yıllar
16
OZAN AKBABA
Karapapaklar sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir yıl diler.