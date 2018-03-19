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Kadere karşı gelemedi

Ekranın son dönemdeki genç yıldızlarının ne zaman dünyaya geldiğini ve hangi burçtan olduğunu biliyor musunuz?

Hürriyet Haber
19.03.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:
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Kadere karşı gelemediNext

Analizlere göre bazı burçlara mensup insanların ünlü olma şansı diğerlerinden daha yüksek. Uzmanlara göre de bu burçlar, Aslan, Akrep, Koç, Yay... Gösteri dünyası özellikle de görsel alanda bu burçlardan ünlülerle dolu. Bazı burçlara mensup insanların ise ünlü olma şansı biraz daha düşük.

İşte sizi her akşam TV karşısına bağlayan o genç yıldızların burçları. Bakalım hangilerinin kaderinde zaten ünlü olmak varmış.

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