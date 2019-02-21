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17 yıl önce Beyaz'la birlikte Amerika'dayız!

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları...

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
21.02.2019 - 12:12 | Son Güncelleme:
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17 yıl önce Beyazla birlikte AmerikadayızNext

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları...

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: tbti , Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv

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