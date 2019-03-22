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Türk sivil havacılığının ilk göz ağrısı: Atatürk Havalimanı

İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin sona ermesiyle ticari seferlere kapatılması planlanan Atatürk Havalimanı, bugüne kadar çok sayıda iç ve dış hat ile uluslararası charter uçuşuna ev sahipliği yaptı.

AA
22.03.2019 - 15:54 | Son Güncelleme:
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Türk sivil havacılığının ilk göz ağrısı: Atatürk HavalimanıNext

Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy arasında 11 milyon 776 bin 961 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu Atatürk Havalimanı, yıllardır iç hat ve dış hat seferleri ile uluslararası charter uçuşları için kullanıldı.

Etiketler: haberler
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